El requeixo, en manos de mujeres

As Neves conserva un producto único en el mundo desde hace siglos y lo hace gracias al esfuerzo de cuatro mujeres. Son las integrantes de la Cooperativa Condado-Paradanta que han conseguido que este alimento, originario de la parroquia de Cerdeira, no haya desaparecido y siga produciéndose en la localidad, artesanalmente, año a año.

Ellas son Ana María González, Lucía González, Lita Rodríguez y Thayrée Iglesias. Entre las cuatro se reparten las tareas de producción y reparto y sacan adelante, artesanalmente, 10 toneladas de requeixo cada año. Siguen la receta original heredada de abuelas y madres a base de leche de vaca, cuajo y fermento láctico.

El requeixo no es por tanto requesón, porque no está elaborado a partir del suero de la leche, sino de leche misma y por eso es un queso. "El requeixo está incluido en el mapa de quesos de España, reconocidos por el Ministerio de Agricultura, como lo está el Arzúa Ulloa, el San Simón da Costa o la tetilla", explica el presidente de la cooperativa nevense, Alejandro Martínez, quien indica que la diferencia también se evidencia en la textura más densa del requeixo, frente a la del requesón.

"As Neves puede celebrar la Feira do Requeixo e Mel gracias al trabajo y esfuerzo de las mujeres de la cooperativa porque, sin ellas, As Neves no tendría requeixo suficiente para que tantas personas lo pudiesen degustar", señala Martínez.

As Neves repartirá entre hoy y mañana 5.000 raciones de requeixo, servidas en forma de "bola" en cazuela de barro, acompañado de miel o mermelada de frambuesa, ambos acompañantes dulces también producidos por la cooperativa Condado-Paradanta.

Los precios se mantienen como en ediciones anteriores. Las raciones de requeixo con miel o mermelada cuestan 1, 50 euros; las raciones de crema de requeixo con chocolate blanco y vainilla se venden a 2,50 euros; mientras que la receta innovadora de este año será una ensalada con salsa de requeixo salada, algas, mejillones y brotes de mostaza que se podrá probar por 3,50 euros. As Neves promocionará también en esta fiesta, como maridaje, sus tintos D.O. Rías Baixas.