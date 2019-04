Porriño apela a la necesidad de un servicio de atención temprana inexistente en el sur de la provincia

La atención temprana para menores de 0 a 6 años es uno de los más importantes eslabones de una cadena que tiene como objetivo la evolución óptima del niño con problemas en su desarrollo o con riesgo de padecerlos y que, sin embargo, en la mayoría de municipios no existe ningún centro para tratarla. Así, el servicio de atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a este sector de la población y a sus familias cuya finalidad es dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades, transitorias o permanentes, que presentan los niños con trastornos en el desarrollo motriz, cognitivo, sensorial, lingüístico, de la conducta, emocionales, de la expresión anatómica, trastornos generalizados del desarrollo o retrasos evolutivos.

Desde Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca) apelan a la necesidad de un servicio de estas características en todos los concellos, los cuales en su mayoría carecen de él. La Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) ofrece un listado de Servicios de Atención Temprana que en el caso de la provincia de Pontevedra figuran solo 4, Cangas, Deza, Salnés y Cuntis. Precisamente este último es coordinado por Aceesca y para su puesta en marcha se han unido los concellos de Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Moraña y Portas, apoyándose en la convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia, "que hace ya algún tiempo ha puesto en marcha la Red Galega de Atención Temprana, una buena oportunidad que no se puede dejar pasar", puntualiza Mari Santos, directora de Eduación de Aceesca. En el caso de Cuntis, que abarca a un área con una población 1.342 de 0 a 6 años, se da cobertura a las necesidades de 45 niños, si lo comparamos con la comarca de A Louriña (Porriño y Mos) en la que se registran 2.314 personas en esa misma franja de edad, "seguramente serían muchos más los potenciales usuarios de este servicio hasta el momento inexistente, ya no solo en Porriño o Mos, sino incluso en la ciudad olívica y en los demás municipios del sur de la provincia", subraya Santos. Precisamente, en un mapa de necesidades publicado por la AGAT se indica que en esa área son 1.166 niños los que deben atenderse para proteger al 4% de la población infantil más vulnerable. En ese mismo estudio se señala que "Galicia no cuenta con una red consolidada de recursos en esta materia que preste una atención coordinada e integral".

"El primer paso se da en la consulta del pediatra, este detecta alguna necesidad psicoeducativa y entonces lo derivaría a este servicio, en el que un equipo de profesionales ofrecen los tratamientos de intervención oportuno en cada caso", desde fisioterapia, logopedia, psicomotrocidad, estimulación, apoyo psicopedagógico o psicoterapia, para favorecer la adquisición y/o la recuperación de funciones y habilidades personales y sociales para la mejora de la autonomía, convivencia e inclusión social.