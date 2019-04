La Plataforma N-120 insta al tripartito a que evite la pérdida del proyecto de seguridad vial

Los vecinos de Xinzo, Areas y Arnoso unidos en la Plataforma N-120 están "enfadados y decepcionados" después de que en el pleno de este martes el gobierno ponteareano fuese "incapaz" de proponerles una nueva gestión, medida o reunión a iniciativa del ejecutivo local para tratar de lograr que el Estado licite el proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera N-120, a su paso por estas tres parroquias de Ponteareas, antes de las elecciones generales del 28 de abril. "Se rinden, dan por hecho que no se va a licitar el proyecto antes de las elecciones generales y no van a hacer nada más", explica el presidente de la Plataforma N-120, Luis Campos, quien argumenta que "queremos seguir luchando por tener algo firme, un proyecto que comprometa la obra porque el nuevo Gobierno que salga después de las elecciones podrá aprobar un nuevo Presupuesto que retire los 27 millones asignados a Ponteareas y volveremos a no tener nada y tendremos que empezar de cero".

Los vecinos aseguran sentirse "impotentes" y se muestran "descontentos" con la actitud del gobierno local en pleno. "Se limitaron a apoyar la moción presentada por el PP diciendo que la apoyaban porque es lo que queríamos los vecinos y nada más", valoró ayer su presidente. Desde el tripartito consideran que la moción del PP es "coincidente con lo aprobado en el pleno de enero por consenso de todas las partes" y por eso votaron a favor.

La plataforma está dolida con el gobierno local porque no consiguiese que en las reuniones de Madrid y Pontevedra participase un representante vecinal "y aceptase que Fomento descartase firmar un convenio de colaboración que comprometiese, por escrito, la variante".

La plataforma analiza ahora nuevas acciones para exigir públicamente la licitación del proyecto y esperan la participación de algún alto cargo del PSOE, como Gonzalo Caballero, en un acto electoral para exigírsela personalmente.

Todos los grupos, excepto EU que se abstuvo, apoyaron la moción del PP para instar al Estado a licitar el proyecto de mejora de la N-120 antes del 28 de abril y a firmar un convenio a tres partes para la variante.