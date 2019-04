Hannes Stöhr protagoniza la primera retrospectiva internacional de Cans

El realizador alemán Hannes Stöhr asistirá al Festival de Cans, que se celebrará del 22 al 25 de mayo, para protagonizar la primera retrospectiva internacional de la historia del certamen. Su presencia destaca la línea de internacionalización que se centra en esta decimosexta edición, "una nueva vía en la visibilizar el trabajo de directores vinculados a Galicia procedentes de otras partes del mundo, sin dejar de lado a los creadores del país, protagonistas de las secciones competitivas y parte fundamental del Festival de Cans".

La panorámica dedicada al director Hannes Stöhr (Stuttgart, 1970) llevará a Cans los cuatro largometrajes que componen su filmografía hasta la fecha, con las que visitó las secciones a competición de prestigiosos festivales como la Berlinale o Locarno, y también habrá hueco para conocer un adelanto del guion de su próxima película, en la que retomará la conexión Galicia-Alemania. Así, el público de Cans podrá ver "Berlin is in Germany", "One Day in Europe", "Berlin Calling" y "Global Player", películas todas ellas con una marcada temática social con dosis inteligentes de comedia y unos personajes que se definen por el estilo underground y la influencia del cosmopolitismo berlinés.

Formado en la Deutsche Film- und Fernsehakademie en Berlín, Stöhr viajó por todo el mundo para aprender idiomas. Una de sus paradas fue Santiago de Compostela, donde se conectó a principios de los años 90 con la escena que tuvo como epicentro la desaparecida Sala Nasa. Allí estableció amistades con actores y actrices como Miguel de Lira, Luís Tosar y Blanca Cendán y directores como Jorge Coira.

Venta anticipada

Ya están vendidos la mitad de los 450 packs de camiseta y entrada puestos a la venta online para las secciones de ficción y animación ; y los de la sesión matinal, para la que hay 150 disponibles, a punto de agotarse. El precio es de 20 euros más 1,50 euros por gastos de gestión y el plazo para poder adquirirlo finaliza el 28 de abril.

En esta edición la organización del Festival de Cans decidió reformular los horarios de tarde para las secciones a concurso de ficción y animación, que tendrán lugar entre las 16.30 y las 20.30 horas.