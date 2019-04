Las mejoras de seguridad vial prometidas para la N-120 regresan al pleno de Ponteareas

La prometida mejora de seguridad vial de la N120 a su paso por las parroquias de Xinzo, Areas y Arnoso, en Ponteareas, volverá a pleno en la sesión ordinaria de abril de hoy, a las 20.00 horas. Lo hará a través de una moción del PP y después de que vecinos e integrantes de la Plataforma N120 cortaran el tráfico sin avisar, el pasado viernes, durante más de una hora, cruzando continuamente los pasos de peatones próximos a la rotonda de la carretera de Mondariz, en plena N120.

En su moción, el PP propone que el Concello "inste al Ministerio de Fomento a licitar, de forma urgente, el proyecto de mejora de la seguridad vial de la N-120", después de que de la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno, el pasado 6 de marzo, y a la que asistió el alcalde, Xosé Represas; la teniente alcalde, Chus Garrote; el director general de Carreteras, Javier Herrero; el director de la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta, Francisco Menéndez, y la subdelegada, Maica Larriba, solo trascendiese un compromiso verbal de Fomento de financiar en solitario la variante de Ponteareas, con 7 millones de euros, y no se aportase novedad alguna sobre la licitación del proyecto comprometido de mejora de la seguridad vial de la N-120, que incluiría tres rotondas y senda para peatones y ciclistas.

El PP en su moción también insta a Fomento a firmar un convenio de colaboración entre el ministerio, la Xunta y el Concello para fijar por escrito su compromiso de financiar la variante de unión entre la N-120 y la PO-403, en su entrada a la A-52.

Por su parte, el gobierno local recuerda que esta propuesta del PP ya fue tratada en un pleno monográfico en enero con consenso de todos los grupos. "El acuerdo de ese pleno está vigente", recuerda el gobierno local y acusa al PP de querer hacer campaña con este tema.

La Plataforma N-120, que decidió el pasado 1 de abril expulsar a los grupos políticos para evitar ser utilizada electoralmente, adelantó ayer que asistirá al pleno. Los vecinos llevarán chalecos reflectantes para hacerse ver y mostrar su "impaciencia" porque Fomento licite el proyecto de mejora de la N120 antes de las elecciones generales del 28 de abril. "No sabemos quién gobernará en Madrid, así que queremos tener asegurado el proyecto, no entendemos por qué no lo licitan", explica el portavoz de la plataforma, Luis Campos.