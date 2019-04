Las maestras de Nigrán, formadas para manejar los desfibriladores de sus centros

Los maestros y maestras de Nigrán recibieron formación específica para manejar los desfibriladores que el Ayuntamiento instaló en sus colegios.

Durante dos meses, el profesorado se ejercitó en el manejo de estos instrumentos médicos de manera que ya pueden usarlos con conocimientos.

El Concello es pionero en Galicia en instalar desfibriladores en instalaciones públicas, incluyendo los centros escolares.

Según el Concello, la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DE ESA) en todos los colegios públicos de la localidad, lo convierte así en uno de los municipios de Galicia y de España más cardioprotegidos. Estos aparatos fueron colocados en la Escuela Infantil A Galiña Azul, CEIP Carlos Casares (Vilariño), Cruz ( Camos), Mallón, Humberto Juanes (Nigrán), y As Dunas, que se suman a los cuatro adquiridos para la Policía Local y la Casa Consistorial, otros tres para los espacios deportivos municipales ( Pabellón, Condomínguez y campo de Vilariño) y al alquiler de tres para los puestos de socorrismo de las playas en verano. En total, una inversión de cerca de 25.000 euros que pueden significar la diferencia entre salvar una vida o la posibilidad de reducir la gravedad de las lesiones. "Aunque la medida no es obligatoria, la consideramos crucial porque en caso de infarto el rápido acceso al desfibrilador puede ser la diferencia entre vivir o no. Queremos que Nigrán sea un territorio cardioprotegido preparado para salvar vidas ante paradas cardiorrespiratorias", indica el alcalde, Juan González.