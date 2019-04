El gobierno de Salceda defiende la salud económica municipal frente a las críticas

El gobierno de Salceda defendió ayer la salud económica del Concello, frente a las críticas. Así indicó que el superávit presupuestario en el ejercicio de 2018, de más de 363.000 euros, ha sido obtenido después de contabilizar el pago a los proveedores incluido en el último Reconocimiento de Deudas, que fue tumbado en el pleno por PP y PSOE y negociado con la Asociación de Proveedores tras una reclamación judicial. Ante las criticas del PP, que duda de la veracidad de esos datos, el gobierno local de Movemento Salceda aportó ayer el informe del interventor y aseguró que el portavoz del PP no sabe interpretar los datos.

La concejala de Hacienda y teniente de alcalde, Loli Castiñeira, señaló que el de Movemento Salceda es un gobierno serio "e así o avala o informe de intervención". Añadió que "o portavoz do PP de Salceda non sabe interpretar as cifras dun informe oficial, e polo tanto non está nin capacitado nin lexitimado para asumir tarefas de goberno nin en Salceda nin en ningún sitio".

El PP había criticado los datos económicos ofrecidos por el gobierno a pesar de que los mismos son positivos para el concello y acusó al gobierno local de engañar a los vecinos. Por ello desde Movemento Salceda muestran su sorpresa "ante a falta de respecto, unha vez máis, do portavoz do PP cara a figura do interventor municipal, cuestionándose os datos emitidos por este habilitado nacional".

Además, el gobierno local también cuestiona la crítica a la asociación de proveedores que acudió al Juzgado para que el ayuntamiento pagase la deuda tumbada por la oposición, alcanzando un acuerdo que estableció un plazo de diez días para pagar. Sobre esta crítica aseguran que " resulta esperpéntica" y dicen que la asociación de proveedores trabaja y actúa por el bien de los proveedores con los que el Ayuntamiento mantiene deudas, y es muy relevante en palabras de la propia asociación que "ninguén se dirixiu a nós para pedirnos que o excluísemos da reclamación, mais ben todo o contrario, foron moitos os provedores que nos fixeron chegar o seu agradecemento e apoio nas reclamacións". Indican además que la asociación afirma haberse puesto en contacto con el PP a través de un correo electrónico que no fue respondido en sentido negativo.

El alcalde Marcos Besada, sobre el asunto quiso indicar a Santiago Rodríguez "que dende a nosa chegada ao Goberno no ano 2007 tódalas facturas entran por Rexistro no Concello, polo que a frase "escondidas no caixón" deixou de ter sentido cando deixou de gobernar o PP, pois no seu mandato si que as facturas durmían nos diferentes caixóns sen pasar por rexistro".