Dos sondas estratosféricas "made in Nigrán" volarán al espacio

Las primeras sondas estratosféricas de Nigrán se fabrican en el Colexio de Educación Especial de Panxón y se lanzarán a finales de curso. Se trata del proyecto educativo "De Panxón ao ceo", que cuenta con la colaboración de la pionera firma aeronáutica gallega Delta Vigo y que recogerá imágenes y datos climatológicos y ambientales a más de 30.000 metros de altura.

Los veinte alumnos del centro elaboran los artefactos que volarán en ligeras cajas de porespán, en cuyo interior se instalarán cámaras, termómetros y GPS. No pueden pesar más de un kilo para ascender gracias a sendos globos de helio que los mantendrán en el aire entre dos y tres horas, hasta que la falta de presión atmósférica los haga explotar. El descenso se controlará mediante paracaídas incorporados, para evitar que se estrellen y se dañen los dispositivos y la información registrada. Así lo explicó esta mañana el estudiante Álex Martínez, acompañado del director del centro, Rafael Lores, y del coordinador educativo, Óscar Prego.

Los aparatos conforman el material didáctico del nuevo trimestre en el colegio, que emplea un revolucionario modelo de aprendizaje sin libros de texto ni apuntes, pensado para motivar a sus veinte alumnos, niños y jóvenes de 10 a 18 años, con problemas de conducta derivados de diversas escuelas gallegas por sus dificultades de adaptación al sistema educativo ordinario. "Lanzar un globo ao espacio con estes instrumentos permítenos traballar en diferentes áreas como a xeografía co seguimento dos datos atmosféricos, a bioloxía dos seres vivos que poderían vivir nas condicións que nos ofrecen os datos, as matemáticas polos cálculos...", explicaron los profesores del colegio en el que están en marcha iniciativas similares a partir de un restaurante escolar, una radio de alumnos o incluso una banda de rock.

El proceso comienza ya con el montaje y tendrá su punto culminante a finales de mayo con el primer lanzamiento, que tendrá lugar en la parroquia de Chandebrito. Un gesto que trata de "rendir homenaxe aos veciños que traballan por recuperar o monte queimado, xa que non puidemos apoialos ata o de agora polo horario do centro, que pecha as fins de semana", señaló el director. No hay fecha exacta para el despegue porque dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia o los fuertes vientos dificultarían el vuelo de los artefactos. Pero para llevarlo a cabo, tendrán que pedir permiso a Aena, a puesto que la parroquia nigranesa se encuentra en el ámbito de afección del aeropuerto de Peinador. El segundo lanzamiento tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago y se organizará en junio.

Estudiantes y docentes perseguirán los globos con sus GPS por donde vayan, para recuperarlos en el momento en que aterricen y disponer de los datos buscados. Y eso puede ocurrir a más de 200 kilómetros. "Polos cálculos que temos, podería chegar ata Braga ou mesmo ata Vila Real, en Portugal", avanzó Óscar Prego.

El presupuesto de la iniciativa ronda los 1.000 euros, según los cálculos de la dirección. Y es ahí donde entra el apoyo de Delta Vigo. Su presidente, Francisco Puga, felicitó al profesores y alumnos por el "interesante proyecto" y se comprometió ante docentes y alumnos a plantear la financiación al consejo de administración de la compañía e incluso se ofreció a mediar con la Universidade de Vigo para que dispondan del asesoramiento técnico que precisen.

Por su parte, el alcalde de Nigrán, Juan González, mostró su "orgullo por contar en Nigrán con este colexio e con estes rapaces" y se confesó "entusiasmado" por el lanzamiento y por "ver a onde chegan as sondas".