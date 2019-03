El alcalde de Baiona cesa a su número dos tras pasarse a Vox

El regidor de Baiona, el popular Ángel Rodal, acaba de anunciar el cese de su hasta ahora teniente de alcalde, María Iglesias, tras su paso a Vox. Tras doce años en el gobierno del PP, la edil encabezará la lista de la formación ultraderechista a las municipales y ocupará también el cuarto puesto en la candidatura a las generales por Pontevedra.

"Falta de confianza" es el principal motivo por el que el regidor justifica su decisión de retirar las responsabilidades de gobierno a Iglesias como teniente de alcalde, portavoz del grupo municipal y como concejala de Cultura, Medio Ambiente, Personal y Nuevas Tecnologías. "No se puede estar en dos equipos a la vez", recalca Ángel Rodal, además de aludir a los estatutos del PP, que impiden mantener en el cargo a aquellos que se dan de baja como militantes, explica.

Por el momento, el propio Ángel Rodal asumirá las áreas de María Iglesias y no aclara si las delegará de nuevo o no a alguno de los seis concejales que lo acompañan en el gobierno. Sí se verá obligado a nombrar teniente de alcalde por ley, pero todavía no ha decidido quién ostentará el puesto.

Hace solo unas semanas que la teniente de alcalde del PP en Baiona anunciaba que no formaría parte del proyecto que el regidor local de Baiona, Ángel Rodal, tenía en mente para las próximas elecciones, a lo cual éste respondía que desde un principio no la tenía en cuenta para estos, ya que planea una lista "renovada" para su propuesta en los próximos comicios.

Este anuncio de Iglesias llegaba después de la controversía creada en las Fiestas de la Arribada de Baiona por la cancelación, por parte del gobierno local del coloquio de Sánchez Dragó en el Ciclo de Conferencias de los Pueblos Colombinos, del cual Iglesias era responsable.