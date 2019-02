Xuventudes Socialistas dedica a Cogami el festival solidario que celebra hoy en el multiusos de As Pozas

Xuventudes Socialistas de Mos celebra esta tarde su V Festival Solidario. La donación de esta edición irá destinada a ayudar a Cogami con su proyecto de vivienda tutelada. Será a las 17.00 horas en el multiusos de As Pozas y actuarán Teatro de Celado con "Éche o que hai", varios grupos de música tradicional como Amieiro de Chan do Bosque, Pes na Rúa de Pereiras, As Zaragateiras del centro cultural As Pedriñas de Tameiga, el grupo de Playback del Círculo Cultural Abrente y el grupo Argonat Band e la Escuela de Música de Torroso.