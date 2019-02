El PSOE baionés exige al gobierno responsabilidades por aprobar el presupuesto de forma "ilegal"

El grupo municipal del PSOE exigirá responsabilidades al gobierno municipal, especialmente al alcalde y a la concejala de Personal, y a la secretaria municipal por "cometer ilegalidades" para aprobar el presupuesto municipal de forma inicial. El regidor planteará la aprobación definitiva del documento el próximo jueves, día 14, al pleno sin la amortización de la plaza de funcionaria de la hermana de la edil que dejó al PP en minoría al marcharse a la oposición. Ángel Rodal dio marcha atrás en la anulación del puesto debido al proceso judicial emprendido por la trabajadora al considerar que se vulneraba sus derechos fundamentales al dejarla fuera de la plantilla.

El portavoz socialista, Carlos Gómez, asegura que Ángel Rodal y su equipo "sabían que era ilegal amortizar esa praza e nós advertímolo, pero seguiron adiante para facer unha posta en escena querendo quedar de vítimas, cando as vítimas as crearon eles mesmos ao denigrar públicamente a unha concelleira e a toda a súa familia" con la recusación que le impidió votar las cuentas por incluir la supresión de la plaza de su hermana. Afirma que el alcalde actuó "de mala fe e de xeito antidemocrático" y que la secretaria municipal "fixo un informe para salvarlle a cara, porque traballa para o goberno, non para o Concello".