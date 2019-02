La alcaldesa de Porriño cesa a sus socios de gobierno de UDDL y gobernará con 4 ediles

La alcaldesa de Porriño, la socialista Eva García de la Torre, destituyó de todos sus cargos en el gobierno municipal a los ediles independientes de UDDL, Manuel Carrera Punzón y Marcelino Coto, quedándose el gobierno porriñés tan solo con los cuatro concejales del PSdeG-PSOE, incluida la regidora.

La alcaldesa hizo referencia a la ineficacia de estos dos ediles y los acusó de deslealtad. Tras enviarles sendas notificaciones por sede electrónica fueron cambiadas las cerraduras de los despachos. A Carrera la medida le sorprendió de vacaciones y Coto tuvo que pedir que le abriesen la puerta para poder retirar objetos personales.

Manuel Carrera ejercía como teniente de alcalde y concejal de Vías y Obras y Deportes; por su parte Marcelino Coto era responsable de Urbanismo, Industria, Comercio y Medio Ambiente; funciones que asume directamente la alcaldesa.

García de la Torre indicó que se vio "forzada" a tomar esta decisión delante de la "ineficacia y deslealtad" en el ejercicio de sus cargos de estos dos concejales a los que, recuerda, "no solo entregué más competencias de las que figuraban en el acuerdo de gobierno, firmado hace cerca de cuatro años, sino que les di total independencia y confianza plena para la gestión de sus concejalías".

En lo que se refiere a esto último, asegura que aprecia desde hace tiempo, un interés en los dos concejales cesados solo en los grandes proyectos y no en el día a día, que es esencial para los ciudadanos. "Precisamente, son las vecinas y vecinos los que de forma cotidiana me transmiten su descontento con la gestión de problemas que les afectan en su vida y que no fueron resueltos por dichos concejales", comenta García De la Torre.

"Ante estos hechos no quedó otra salida que dar un golpe en la mesa y cumplir con mi deber que es la de solucionar esos problemas", indica. García de la Torre asegura que va a dar respuesta a los porriñeses y porriñesas en sus demandas, en las cosas grandes y en las pequeñas, "tenemos un equipo solvente y personal técnico y funcionarios muy calificados para afrontar este trabajo".

A esta falta de eficacia, destaca la alcaldesa, se suma una "deslealtad" que pasa, no solo por los intentos de estos dos concejales de que sea la alcaldesa quien asuma su falta de eficacia, sino las "sus ofertas reiteradas al Partido Popular, bien sea para integrarse en sus candidaturas o para sumarse a una moción de censura".

Carrera no lo esperaba

El hasta ayer teniente de alcalde aseguró que no esperaba el cese. Manuel Carrera, de vacaciones, dijo que en unos días regresará a Porriño y, junto a Coto, se pronunciará. "Estoy muy tranquilo, porque todos los porriñeses y porriñesas saben quien trabajó y quien no en estos cuatro años y quien fue leal y desleal en el pacto de gobierno", señaló Carrera.

Por su parte, Coto indicó "cualquier alcalde estaría orgulloso de que sus socios de gobierno se dedicasen a los grandes proyectos". También aseguró que todo mundo sabe que los concejales de UDDL "somos eficaces o al menos trabajamos para ello, de hecho los vecinos saben que llegamos a las 8 de la mañana al Concello".

Ocultada públicamente, la tensión entre los dos grupos del gobierno local viene de atrás, de hecho fuentes del Concello de Porriño indicaron que ya en otras dos ocasiones la alcaldesa estuvo a punto de firmar los ceses de ambos concejales, pero no lo hizo.

Recientemente, los ediles decidieron separar la comunicación de sus áreas de la del resto del gobierno, emitiendo notas de prensa desde su partido, lo que supuso otro punto de distanciamiento.

Se da la casualidad que en marzo de 2015, justo antes de las elecciones, Carrera también fue cesado como edil del gobierno por el anterior alcalde del PP, Nelson Santos, y Coto decidió abandonar el gobierno en solidaridad con su compañero. Posteriormente se presentaron juntos por UDDL y lograron dos actas que sirvieron para evitar que gobernase el PP como la lista más votada y que el PSOE asumiese el gobierno, al sumar también los apoyos del BNG y EU Son.