El alcalde afirma que la concejala, recusada en el anterior debate, "tampoco debe votar ahora"

Rodal espera dar luz verde al presupuesto de forma definitiva sin problemas en el pleno del próximo día 14. Lo hará si el BNG mantiene la abstención de la aprobación inicial. No obstante, el alcalde considera que la concejala Beatriz González, ahora en la oposición, "tampoco debe votar en esta ocasión", después de que fuese recusada por él mismo por el conflicto de intereses.

El regidor cree que el veto a la edil debería mantenerse, aunque lo cierto es que la razón por la que la secretaria lo avaló, los "intereses personales" de la plaza de su hermana, ya no existe. En todo caso, Rodal recuerda que González "no asistió al último pleno y no sabemos si vendrá a este".