En Marea pide diálogo a los alcaldes de Baiona y Oia para compartir la depuradora de Silleiro

El concejal no adscrito de Oia, Xan Lois Vila, integrado en la formación Movemento Oia (En Marea), hizo pública ayer una carta a los alcaldes de su municipio y Baiona, los populares Cristina Correa y Ángel Rodal, en la que les solicita diálogo para compartir la depuradora de Cabo Silleiro. La misiva indica al baionés que se equivoca al rechazar la conexión del municipio vecino a la EDAR "porque a falta de saneamento eficiente en Oia afecta ao mar".

Sobre la mejora de la salubridad del mar, destaca, existen intereses comunes como el pesquero y marisquero, "xa que as percebeiras e a pesca de baixura de Baiona traballan en Oia", o el turístico. "As praias están en Baiona e Nigrán e a corrente mariña vai cara o norte", señala. Recuerda que son los vecinos de As Mariñas, en Mougás, los que soportan los hedores de la depuradora, que también afectan al Camiño Portugués da Costa, que se dirige a Baiona.

Por ello, llama a ambos regidores a colaborar en la mejora de la depuradora y de todo su entorno como un atractivo más del entorno.