Carlos Vázquez Padín: "Podemos hablar con todos, pero la experiencia da prioridad al PP como socio"

Carlos Vázquez Padín presume de un buen gobierno después de un año y tres meses que lleva como alcalde, tras una moción de censura apoyada por el centro derecha, y en el que le ha tocado gestionar la explosión de un almacén pirotécnico clandestino en Paramos, ocurrido el 23 de mayo, y todos sus daños colaterales.

- ¿Tiene previsto presentarse a las próximas elecciones?

- Sí, pienso presentarme. Este tiempo de gobierno es el principio de un proyecto diferente para Tui, ilusionante y de futuro, de colocar a Tui en el lugar que se merece a nivel patrimonial, turístico, económico... Desde dentro veo que no es fácil, pero si es posible. Con un recorrido de cuatro años más se lograrían cosas positivas.

- ¿Cree usted que al ostentar la Alcaldía se multiplicarán los 1.200 votos y dos concejales que logró en 2015 ?

- Deben decidirlo los ciudadanos. La oposición me pide la dimisión, pero yo les digo que serán los 15.000 ciudadanos de Tui con derecho a voto los que decidan cual es el papel que me corresponde. No se le puede robar a los ciudadanos la posibilidad de valorar mi mandato, que es breve, pero en lo global, a pesar de las enormes dificultades, es positivo para la ciudad... Converxencia 21 aspira a ganar las elecciones. Fuimos quintos en 2011, terceros en 2015 ypodemos volver a saltar y ser primeros en 2019. Estamos en la carrera con PP y PSOE para ganar las elecciones en Tui.

- Y las consecuencias de la explosión de Paramos... ¿No teme que le pasen factura?

- Fueron unas circunstancias muy complicadas, pero la gestión fue buena. En minoría, con la mayor catástrofe de la historia contemporánea de Tui, hizo que debiésemos volcar muchos recursos. Creo que los vecinos de Paramos están muy satisfechos con la actuación del Concello y con mi actuación personal con relación a su tragedia. En unas circunstancias extremadamente complicadas se demostró capacidad de gestión, temperanza, apoyo a los vecinos y en paralelo se hicieron cosas como el mayor logro urbanístico de Tui en los últimos 30 años como la apertura de la calle Ourense, el mayor logro en la promoción turística que es la casi segura entrada en la Red de Juderías, el mayor logro en la organización municipal que es la RPT que vamos a hacer... Son ejemplos, estamos sentando las bases para un Concello mucho mejor en todos los terrenos, para servir más eficazmente a los ciudadanos. Este año que llevo como alcalde marca un antes y un después en la historia de la gestión municipal en Tui.

- En el caso de la calle Ourense, y en algún otro asunto, son temas que estaban iniciados y que usted concluye...

- En la calle Ourense, la obra no. Había un proceso de expropiación ya iniciado, pero la obra no. Hubo que dotar nuevamente crédito porque había caducado, además el exalcalde dijo que se abriría a finales de 2016 y todo el mundo sabe que no fue así.

- Usted estuvo en el BNG, fundó CXXI y ahora esta sostenido por el PP y centro derecha tudense. ¿Esto va a modificar su posición en el espectro político?

- Yo siempre dije, ya en 2015, que mi partido es liberal y puede pactar con el centro izquierda o centro derecha. Para pactar con el centro derecha de Tui pedimos una renovación que se hizo. De cara al futuro y como partido centro-liberal podemos hablar con todo el mundo, aunque, a priori, el hecho de tener una experiencia de gobierno con el PP globalmente positiva da cierta prioridad al PP como posible socio, pero nunca con carácter exclusivo. Evidentemente un pacto con la izquierda de Tui se hace extremadamente complicado porque estamos en el terreno de la difamación... que cierra puertas. Aún así nuestra opción de hablar con todo el mundo siempre está encima de la mesa.

- ¿Qué opina del regreso de Diz Guedes?

- El tiene derecho a presentarse y los ciudadanos tomarán una determinación.

- Uno más en un complicado mapa.

- La fragmentación de Tui es amplia, pero se va a convertir en una fragmentación generalizada de Galicia y de España.

- ¿Cómo convencería a los vecinos que no le votaron antes para que ahora confíen en usted?

- Con los hechos. La prueba más difícil que cualquier alcalde pueda tener en Tui la tuve yo, que fue enfrentarse a la catástrofe de Paramos. Y lo hice con máxima transparencia, dando la cara ante los vecinos, organizando y convocando yo mismo asambleas, poniéndome en su piel y haciendo todo lo posible por ayudarlos sin importar la metodología. La gestión fue buena, con muy poco apoyo de otras administraciones, salvo la Xunta. Ha sido la peor prueba para un alcalde en los últimos 40 años y la he superado con nota.

- ¿Cumplirán ustedes el acuerdo para presentar la moción de censura?

- Se cumplirá en una medida muy elevada, que los ciudadanos podrán valorar. A quien no redactó acuerdo alguno, como el gobierno anterior, los ciudadanos no podrán valorar si cumplió o no cumplió más allá de su reparto de los sillones.