El pleno de Tui aprueba la reprobación del alcalde pero este advierte que no dimitirá

El pleno municipal de Tui aprobó con los votos de la oposición la reprobación del alcalde, Carlos Vázquez Padín, pero este advirtió que no dimitiría y pidió que fuesen los vecinos de Tui los que decidan en las urnas, en las elecciones de mayo.

La sesión, celebrada en la noche del jueves, terminó con la expulsión de dos miembros de la Corporación Municipal, la edil socialista, Yolanda Rodríguez, y Miguel Ángel Capón, de Alternativa Tudense, a los que el regidor les advirtió varias veces que no estaban en el uso de la palabra.

La propuesta de reprobación fue llevada a pleno por el portavoz de Alternativa Tudense, quien justificaba esta petición debido a la "incontinencia verbal por parte del señor alcalde así como el incumplimiento de ejecución de diversos acuerdos plenarios", afirmó Capón, por lo que le instó "a dimitir y que se proceda al nombramiento de un nuevo alcalde". También el portavoz de Son de Tui, Laureano Alonso, le reprochó al regidor local que "si tuviera un mínimo de dignidad pediría perdón y dimitiría de su cargo".

En su respuesta, el alcalde tudense señaló que no tenía ninguna intención de dimitir ya que considera que "lo ideal es que sean los 15.000 tudenses quienes decidan si debo continuar como alcalde". Indicó además que "no valen atajos" para apartarlo de su puesto. Todo ello conllevó que la moción se aprobase con los ocho votos de Alternativa Tudense, Son de Tui, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista de Galicia, quedando una abstención del concejal no adscrito, José Prada. Votaron contra siete ediles del gobierno local, ya que no estaba en el pleno la popular Estrella Muradás, ausente por motivos personales.

La sesión del jueves, que empezó de manera tranquila y relajada, terminó, como ya había ocurrido en plenos anteriores, de manera tensa y con la expulsión de Yolanda Rodríguez, miembro del PSOE, quien abandonó la sala de plenos acompañada por la Policía Local, y de Miguel Ángel Capón, de Alternativa Tudense.

Rodríguez señaló que no escuchó las advertencias del alcalde, y que "este diferencia cuando expulsa a un hombre, al que advierte reiteradas veces", mientras que a ella "prácticamente no me avisa". Es la cuarta vez que es desalojada desde que Padín es alcalde. En el caso de este pleno añade fue expulsada "por protestar por las mociones del gobierno llevadas a pleno para asuntos ejecutivos que ellos mismos pueden resolver".

Respecto a otros puntos tratados, la Corporación aprobó por unanimidad un expediente de crédito para habilitar 15.000 euros para la firma de un convenio con Xuventudes Musicais, encargados de la organización del International Keyboard Festival & Masterclass (IKFEM) de la Eurociudad Tui-Valença, el cual se traduce en que esta organización pasará a tener una subvención directa a la hora de tener beneficios fiscales y organizativos, lo cual ya tienen con la Cámara de Valença.Algunos ediles recriminaron al gobierno un cierto trato de favor con este acto, a lo que el alcalde aclaró que esto es solo el paso previo a la firma del convenio y que a cualquier otro proyecto que así lo pida también se considerará este mismo trato.

De igual modo, también se aprobó por unanimidad la moción presentada de pedir una rebaja del peaje de la AP-9 y su revisión a la Xunta, en un texto consensuado por todos los grupos políticos.