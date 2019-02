La Xunta instará a Melytour un reajuste en las líneas de bus de Gondomar a Vigo

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mediará entre vecinos y Melytour en busca de cambios en los horarios y frecuencias de los autobuses que comunican Gondomar con Vigo que se adapten a las necesidades de la población. Su jefe territorial, José Luis Díez, se comprometió ayer a trasladar a la empresa una propuesta de cambios en el servicio de la Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para que estudie su viabilidad, a la vez que el departamento tramita un expediente contra la compañía con propuestas de multas que suman 2.705 euros por saltarse paradas.

Lo hizo al término de una reunión de trabajo de dos horas con tres representantes de la plataforma en su despacho. Un encuentro, al que no pudo acudir el alcalde, Francisco Ferreira, que sirvió para analizar las demandas vecinales y elaborar un listado de líneas a recuperar y a eliminar por las parroquias para que el servicio de buses resulte más eficiente a los pasajeros en sus desplazamientos a la ciudad, según explicó la portavoz del colectivo, Manuela Rodríguez.

En caso de que Melytour acepte realizar estos cambios, las mejoras solo durarían un año, ya que las concesiones de líneas caducan en 2020. No obstante, la entrada en vigor de las próximas permitirá mejorar los servicios, según indicaron fuentes de la consellería. El Plan de Transporte de Galicia, cuya elaboración está en marcha, definirá todas las líneas de acuerdo con los usuarios, señalaron las mismas fuentes. Precisamente ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba el inicio del proceso de información pública de la mitad de los nuevos mapas de líneas de autobús de Galicia. La otra mitad, en la que se enmarca Gondomar, se expondrá a partir de julio.

No se habló de la adhesión del municipio al plan de transporte metropolitano en el encuentro de ayer, puesto que no había sido convocado para ello. No obstante, la plataforma vecinal espera, según recalcó Rodríguez, que el delegado de la Xunta en Vigo la cite pronto para abordar ese asunto, tal y como se comprometieron en presencia de Feijóo el pasado 1 de diciembre varios representantes del PP en la presentación de su candidata en Gondomar. De no hacerlo en un tiempo razonable, la Asemblea Veciñal retomará las movilizaciones.