El pleno de Mos respalda la decisión de los sindicatos y aprueba el nuevo cuadro de personal

El pleno del Concello de Mos aprobó por mayoría la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) luego de que tuviese el visto bueno de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación y que 44 de los 48 trabajadores votasen a favor (dos se abstuvieron y dos se posicionaron en contra) en la asamblea celebrada a principios de este mes.

El Concello de Mos tuvo que realizar este acometido por segunda vez luego de que, a finales de 2017, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra declarase nula de pleno derecho la modificación de la RPT que había sido aprobada definitivamente en pleno el 25 de abril de 2016, tras haber sido estimado el recurso presentado por el grupo municipal de GañaMos, que ha vuelto a ser crítico con el nuevo documento calificándolo de "arbitrario e injusto", señalando la existencia de "diferencias salariales entre categorías iguales, discriminando unos trabajadores en beneficios de otros, provocando así confrontación entre ellos", señaló el edil Miguel Rodríguez. Acusaciones vertidas durante la celebración del último pleno a las que la alcaldesa Nidia Arévalo y la concejala de Personal, Sara Cebreiro, contestaron que "es únicamente GañaMos quien provoca esa confrontación llevando a los trabajadores al juzgado", ante lo cual la regidora subrayó que "es la primera vez en la historia que un grupo político hace esto", pidiéndoles que "dejasen a los trabajadores en paz", a los cuales "siempre defenderé" y que "no politicen con este tema", algo que, según indicó "lo han pedido los propios funcionarios".

El nuevo documento fue llevado a pleno el pasado lunes "luego de un año de trabajo que comenzó con una encuesta a todos los empleados, para ver y analizar que pedían, a lo que siguieron diversas reuniones con el objetivo de recoger todas esas demandas", explicó Cebreiro.

A los votos a favor de los miembros del gobierno local se unieron las abstenciones de PSOE y de los dos ediles no adscritos, Emilio Muíños y Pablo Castro, indicando todos ellos que apoyan lo que la mayoría de los trabajadores dictaminó. "No es la modificación que todos desearíamos pero en vistas de que todos los sindicatos votaron a favor, nosotros lo respetamos", señaló la portavoz socialista Patricia Pérez. "No debemos interferir en una votación en la que por mayoría se adoptó un acuerdo", indicó Muíños, mostrándose en la misma línea Castro, "no podemos cuestionar lo que dijeron los sindicatos".

Por su parte, el BNG, al igual que GañaMos votó en contra. Su portavoz Miguel Anxo Aldea reconoció "aspectos positivos en el documento, que supondrá una mejora notable de la situación laboral de los empleados del Concello", pero justificó el voto negativo en "no haber recibido el documento con antelación suficiente, no ser invitadas las fuerzas de la oposición a participar en la negociación y en el marcado condicionamiento político que tiene el documento".

En este sentido, Arévalo indició que "ante la obligación de reducir gastos" esta nueva RPT supone una disminución respecto de la anterior de 80.000 euros. Con todo, subrayó que, independientemente, todos los años hay una revisión "para lo cual me siento con trabajadores y sindicatos" y que en este caso, el proceso de negociación "ha sido impecable".