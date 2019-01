Los usuarios del centro de salud de Pazos de Borbén llevan tres días sin médico

Los usuarios del centro de salud de Pazos de Borbén llevan desde el pasado día 31 de diciembre sin médico. La situación provocó ayer las quejas de varios pacientes que estaban citados para consulta y tuvo que ser cancelada por la ausencia por tercer día del único facultativo que atiende en el ambulatorio.

Una de las afectadas, Leticia Pérez, asegura que tenía una cita programada para el pasado lunes y antes de acudir le llamaron desde el centro de salud para cambiarsela para ayer. Pero para su indignación tampoco pudo ser atendida por la falta del médico. "Esto no se puede consentir, no puede ser que en un municipio solo tengamos un médico y encima cuando está de baja o en periodo vacacional no sea sustituido, porque esta situación no es nueva, ya pasó más veces", lamenta esta usuaria. "Parece que en este ayuntamiento estamos olvidados, cuando es precisamente en los núcleos rurales donde tenemos una población más envejecida que necesita atención médica con mayor frecuencia y que en muchos casos no pueden desplazarse al servicio de urgencias de Redondela o al hospital de Vigo", afirma Leticia Pérez.

Otra vecina del municipio, Raquel Fernández, expresó también ayer su malestar por la ausencia del facultativo cuando ayer acudió al centro de salud a recoger una receta. "Ya estamos hartos de esta situación que se repite cada poco tiempo, no podemos estar siempre atendidos por médicos interinos y cada vez que hay vacaciones nos quedamos sin atención", afirma.

La Agrupación de Electores Alternativa Veciñal (AV) de Pazos ya advirtió el pasado verano de las graves carencias del centro de salud del municipio. Entre las deficiencias denunciadas destacaba la importante falta de personal, ya que solo cuenta con una única médica y que a menudo tiene que ausentarse para consultas en domicilios o para atender urgencias, unas incidencias que obligan a que durante este tiempo el único personal que queda en el centro de salud es el administrativo, una enfermera y dos días a la semana (los martes y jueves)un pediatra que solo consulta de 9.00 a 11.00 horas.