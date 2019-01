O Val Miñor retoma la guerra contra el peaje de la AG-57 ante la nueva subida

La comarca miñorana arranca 2019 con una nueva subida de tarifas en la autopista que desata una vez más la indignación entre sus usuarios. Un año después de retomar la lucha por la gratuidad de la AG-57 para evitar el "agravio comparativo" que supondría la liberación del tramo Redondela-Vigo de la AP-9 que el Ministerio de Fomento llegó a anunciar sin hacerla efectiva todavía, los ayuntamientos de Baiona, Nigrán y Gondomar se preparan ahora para volver a la carga. Sus alcaldes no descartan incluso convocar movilizaciones para acabar con los costes que impiden a la AG-57 convertirse de una vez por todas en la verdadera circunvalación de O Val Miñor.

Mientras continúa reclamando al Estado la eliminación del peaje de Rande, la Xunta ha incrementado 5 céntimos numerosos tramos de las vías de pago de su competencia, como los Vigo-Baiona y Vigo-Nigrán de la Autoestrada do Val Miñor, que cuestan ya 1,70 y 1,15 euros, respectivamente. La misma subida de precios afecta a algunos trayectos más cortos dentro de la comarca, concretamente el que une A Ramallosa con Baiona, que alcanza ya los 0,70 euros, o el de Nigrán a Baiona, que se sitúa en 1,15 euros. Unas tarifas que, sumadas a las también incrementadas de la AP-9, colocan el viaje entre Baiona y A Coruña en los 18,10 euros, combustible aparte, 4,10 euros más que los peajes entre la villa real y Madrid, que cuestan 14,20.

"Rotundamente en contra" de estas subidas se posicionan los regidores miñoranos. El de Nigrán, Juan González, asumió ayer mismo la presidencia de turno de la Mancomunidade do Val Miñor con el "firme propósito" de insistir "unha vez máis en que a Autoestrada do Val Miñor ten que actuar como circunvalación da comarca e esperamos que a Xunta nos faga caso dunha vez porque é unha reivindicación común de tres concellos,". Por su parte, el alcalde de Baiona, Ángel Rodal, califica de "exagerados" los costes de la AG-57, especialmente "los tramos de comunicación entre concellos del Val Miñor, cuyas tarifas son desproporcionadas. No debería subir lo mismo el viaje a Vigo que a Nigrán". El regidor baionés apuesta también por "seguir reclamando la gratuidad, como hicimos cuando se anunció la de Redondela, porque nuestros vecinos no pueden salir perjudicados".

En similares términos se expresa el alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, convencido de "seguir coa loita, especialmente este ano, que hai eleccións". "É lamentable que suban tanto calquera dos tramos, pero especialmente os pequenos dentro da comarca, que utilizamos para evitar os atascos da Ramallosa. Está claro que haberá que mobilizar a xente para conseguir a anulación da peaxe", afirma.





Juan González - Alcalde de Nigrán

"A autoestrada ten que ser a circunvalación da comarca dunha vez"







Ángel Rodal - Alcalde de Baiona

"Las tarifas entre concellos del Miñor son desproporcionadas"