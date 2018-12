Premio Gordo en Galicia | Una nueva millonaria en O Porriño: "Lo necesitábamos de verdad"

A Chelo González nunca antes le había tocado un premio y se ha estrenado esta mañana con el Gordo de la Lotería de Navidad. "Lo estaba viendo en directo en la tele, tenía el número delante además, y cuando vi que era ese no me lo creía; lo puse al lado de la tele y dije pero si es el mismo, empecé a gritar como una loca y llamé a mi marido que no estaba en casa".

Chelo no dudó en acercarse al X de la Suerte, donde había comprado por máquina y al azar el 03.347 para celebrarlo. Allí le esperaban Andrés Martínez, el propietario, y su hijo Benjamín, que volvieron a descorchar la botella, pues ya lo habían hecho a primera hora cuando tocó un quinto y luego a mediodía de nuevo con el Gordo, del que despacharon dos décimos.

"Es mucho dinero, aún estoy en una nube", asegura esta porriñesa que ahora vive en Salceda. "Ayudaré a la familia, haré una donación a una ong de cáncer infantil y luego siempre hay agujeros que tapar, lo necesitábamos de verdad", comenta.