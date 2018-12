El Concello de Tui ha tenido que suspender los trabajos de demolición de la Pirotecnia La Gallega, situada en Baldráns y propiedad del único detenido por la explosión de Paramos, al haber localizado nuevo material explosivo, que se encontraba semioculto detrás de unas tablas.

Los Tedax, que el pasado domingo daban por completado el desalojo y destrucción de los 2.800 kilos de explosivos que almacenaba la pirotecnia, se encuentran ya en la sede de La Gallega para analizar y retirar el nuevo material hallado en dichas instalaciones por la empresa que se encarga del desamiantado.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, ha avanzado que se ha trasladado el precinto a la Guardia Civil y que "hasta que no nos aseguren que la pirotecnia no está libre de explosivos" no continuarán con la demolición, la cual había comenzado en el día de ayer para dar cumplimiento a una sentencia de 2014 que ordenaba el derribo de La Gallega por un problema de lindes.