Salvaterra degüella sus espumosos

Salvaterra es desde ayer capital del vino espumoso D.O. Rías Baixas y los asistentes pueden degustar más de 15 caldos en el recinto amurallado de la localidad.

Como protagonista de la apertura, el experto y profesor catalán Jaume Gramona, realizó una master class sobre la elaboración de los espumosos. Con una duración de tres horas en su primera parte, los asistentes a la lección salieron con la "satisfacción de disfrutar de una clase amena, teniendo en cuenta que este curso se suele dar en cuatro días y no en unas horas", comentaba una de las vinicultoras.

Por su parte, Gramona se sorprendía de la asistencia al curso y de la pasión que presentaban los asistentes por el vino espumoso. "Creo que van a salir grandes vinos de aquí porque existen muchos técnicos que no quieren cometer los errores que ya se han cometido antes". El experto abogó por elaborar vinos ecológicos para preservar la tierra, cada vez más sensible a los productos que se usan. Pensando en el futuro, dijo que "ya no se contempla la idea de hacer vino que no sea ecológico". Un aspecto al que el catalán le da mucha importancia ya que considera que "no todo vale" a la hora de cultivar viñedos.

Como cada año, el degüelle a sable de las botellas causó gran expectación entre los asistentes. Este año está realizado por el sumiller Javier Paadín, quien repetirá este acto hoy a las 12.30 horas. Este ritual consiste en la apertura de una botella de espumoso mediante la rotura del cuello de esta con el filo de un sable, corcho y cristal incluidos.

En cuanto a la localización, la organización cubrió la plaza de la Iglesia de San Lorenzo con una inmensa carpa más de 1.000 metros cuadrados para albergar el evento. Nada más entrar, los stands de las ocho bodegas presentes, Ediosela, Señorío de Rubiós, Pablo Padín, Martín Códax, Adegas Galegas, Adega Valtea, As Laxas y Altos de Torona, venden al público los más de quince vinos espumosos, que se pueden adquirir tanto por copa como en botella.