Tres municipios rechazan las explicaciones del Sergas y exigen pediatra de inmediato

Cerca de 500 personas se concentraron ayer por la mañana delante del centro de salud mondarizano, para exigir al Sergas la restitución inmediata del servicio de pediatría para los 700 niños de Covelo, Mondariz y Mondariz Balneario, como venía prestándose hasta el pasado 7 de noviembre; la pediatra dividía su jornada, de lunes a viernes, entre el ambulatorio de Mondariz y el de Covelo.

Desde hace casi un mes, los 700 niños, de 0 a 15 años, de los tres municipios tienen que desplazarse a Ponteareas para ser atendidos por un pediatra. Algo inaceptable para Anpas, asociaciones culturales, grupos políticos, comunidades de montes, padres y vecinos que crearon una plataforma para exigir un pediatra propio para Mondariz y Covelo.

Esta plataforma celebró ayer la primera de las tres acciones de protesta programadas, por el momento. Con pancartas pidieron "pediatra xa" y con sus voces gritaron "só pedimos o esencial, un pediatra para o rural". Así caminaron por la calle Merouces, desde el centro de salud hasta la puerta del ayuntamiento.

En la protesta participaron vecinos, padres y abuelos de los tres municipios acompañados de sus hijos y nietos, a los que fueron a buscar, a propósito, a los colegios."Para que ellos mismos participen en esta lucha por sus derechos, por la atención sanitaria que se merecen", explicó Mamen Santiso, integrante del Anpa de Mondariz y de la plataforma.

"La atención sanitaria de nuestros hijos no puede depender del caso personal de una profesional, deben dotarnos de pediatra ya, si no tienen pediatras es un problema de ellos, de su sistema de contratación y de su mala planificación y nuestros hijos no tienen la culpa", opinó una de las madres participantes en la protesta.

Durante el acto se leyó un manifiesto en el que la plataforma explicó que "este proceso produce demoras en los diagnósticos médicos de los niños y unos gastos de desplazamiento que tienen que ser sufragados por los padres".

Las protestas continuarán

La plataforma invitó a todos los participantes a "seguir luchando para que no se desmantele la sanidad pública en el rural" y a participar en la próxima concentración para exigir un pediatra, el 5 de diciembre, a las 11.30 horas, delante del centro de salud de Covelo.

A la cabeza de la marcha, sujetando la pancarta, estuvieron también ayer representantes de los grupos políticos de Mondariz, excepto del PP. A la concentración también acudió el alcalde de Covelo, Pablo Castillo.

Los alcaldes de los tres municipios se habían reunido el pasado miércoles con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, quien les garantizó que la plaza del pediatra de Mondariz y Covelo no desaparecerá pero, al hábersele concedido un traslado a la titular que ahora está de baja, no se sacará a concurso hasta que la facultativa se reincorpore.

Por su parte, el alcalde de Mondariz, Xoán Carlos Montes, señaló ayer tras la concentación que "aunque nos hayan dicho que la plaza no se va a eliminar, seguimos sin servicio, sin sustituto, y por lo tanto sin solución".

El centro médico de Ponteareas, con dos pediatras de mañana y un sustituto de tarde, atiende a 3.342 niños, cifra que, con los 700 ahora desviados, asciende a 4.000 menores.

Si no se soluciona antes la situación, la plataforma prepara con la Federación comarcal de Anpas una manifestación, en enero, en Ponteareas.