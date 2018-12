Presentan una querella contra el gobierno de Gondomar por la prórroga a los placeros

Los afectados por la paralización del concurso de puestos de la Plaza de Abastos de Gondomar han presentado una querella por la vía de lo penal contra la junta de gobierno que interrumpía el proceso de licitación en favor de los placeros y para aplicar el reglamento municipal, que permitía la prórroga ahora anulada por el Contencioso Administrativo.

El alcalde y los dos concejales que componen la junta y que votaron a favor tendrán que comparecer en sede judicial como investigados en los próximos meses.

El regidor, Francisco Ferreira, dijo ayer "confiar una vez más en la justicia" y cree que la actuación llevada a cabo ante este proceso "fue escrupulosamente aplicada a lo establecido a la normativa municipal de mercados, norma que fue aprobada en 2013 y que está vigente, y de hecho la reciente sentencia contencioso administrativo así lo corrobora". Añade Ferreira que acudir a la vía penal contra el gobierno "tiene por objeto buscar la foto y el titular de prensa".

El alcalde señala que no se adjudicó ningún puesto, solo se prorrogó por diez años la permanencia de los placeros que ya estaban en 2013, según el reglamento municipal aprobado por el gobierno anterior. Recuerda que además en la actualidad "son ocho los puestos vacíos que saldrían a licitación pública y cada placero no podría disponer de más de dos por persona según el reglamento de mercados, por lo que la posibilidad de ocuparlos con nuevos licitadores no era un obstáculo para quien quisiera concurrir al procedimiento".

El alcalde carga contra Manifesto Miñor y lamenta que su concejal Antón Araúxo "promueva el desahucio de los placeros que muchos llevan ahí pagando un alquiler y todos sus impuestos desde hace más de 30 años, algunos a las puertas de su jubilación". "Pero lo más grave, que muchos de esos placeros están ahí de alquiles en locales cedidos por resolución del propio Araúxo entre 2007 y 2019, periodo en el que fue alcalde. Ahí se ve la doble moral y lo escrupuloso que es Araúxo con la ley, dependiendo de si está en el gobierno o en la oposición como ahora", afirma el regidor.