Soutomaior reclama por unanimidad el fin de la explotación de la "presa do Inferno"

La "presa do Inferno" de Soutomaior, que obstaculiza el curso natural del río Verdugo. // J.M. Grande

El pleno municipal de Soutomaior aprobó ayer la iniciativa de apoyo a la asociación "A Rente do Chan" para solicitar el fin de la actividad en la "presa do Inferno" al considerarse extinta la concesión administrativa para su explotación. La moción, presentada por el grupo del BNG, fue aprobada por unanimidad y ratifica el acuerdo alcanzado por el gobierno local con esta plataforma vecinal el pasado 1 de octubre.

La conocida como "presa do Inferno" es un salto de agua situado en el río Verdugo, en la zona de Comboa, que lleva 130 años en funcionamiento y "se encuentra totalmente desactualizada y no respeta la actual normativa medioambiental", según aseguró el alcalde, Agustín Reguera, que indicó que "se trata de una solicitud que ya impulsamos en su día y ahora logra el apoyo de todos los grupos políticos".

La reclamación para el inicio del expediente para poner fin a la explotación hidroeléctrica de la "presa do Inferno" se presentó el pasado 4 de octubre en la sede la Xunta en Pontevedra por el colectivo "A Rente do Chan" con el apoyo inicial de las asociaciones Plataforma pola defensa do río Verdugo (Pladever) y Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y los gobiernos locales de Ponte Caldelas y Soutomaior.

A pesar de que los plazos de explotación remataron el pasado año la compañía Elecdey S.L. continúa con la actividad de la central hidroeléctrica, un muro que obstaculiza el curso natural del Verdugo con un importante impacto en la fauna fluvial, ya que la presa supone una barrera para los peces que remontan el cauce. Su retirada serviría para recuperar especies como la trucha el salmón, el reo o incluso la lamprea.

Según se indica en la moción, la empresa adjudicataria de la concesión ya había sido condenada en el año 2010 por un delito contra la ley de pesca ya que la infraestructura no contaba ni con escalera para que los peces pudieran remontar el río, ni con rejas que protegieran a las especies de las turbinas.

En aquel entonces la compañía fue condenada a pagar 33.000 euros de multa por delito contra la ley de pesca y a reducir el muro de la centran en cinco metros para garantizar los caudales ecológicos.

Representante escolar

Por otra parte, el pleno también ratificó la designación de la concejala de Educación, Fátima Vidal, como representante municipal en el Concello Escolar del nuevo instituto. Entre sus funciones se encuentra la de poder elevar tanto a la administración educativa como al Concello informes o propuestas destinadas a mejorar el sistema educativo.