El juez obliga otra vez a Gondomar a retomar el concurso de puestos de la plaza de abastos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo obliga al Concello de Gondomar, por segunda vez en solo nueve meses, a retomar la licitación pública de la plaza de abastos donde la dejó el 25 de mayo de 2017. La sentencia, emitida tan solo seis días después del juicio celebrado el pasado día 21, no solo llama al Ayuntamiento a recuperar el procedimiento abierto a toda la ciudadanía, que el alcalde, Francisco Ferreira, paralizó, sino que anula su resolución posterior para adjudicar los locales de forma directa, sin concurso previo, a los vendedores que los ocupaban. Condena además a la Administración municipal a pagar los costes jurídicos de los demandantes hasta un máximo de 350 euros.

El fallo judicial da la razón a los aspirantes a locales vacíos del mercado municipal en el segundo pleito que han emprendido contra el Concello gondomarés al considerarse agraviados por las decisiones del alcalde. El primero también lo ganaron en febrero. El mismo juzgado vigués había condenado entonces al Ayuntamiento a retrotraer el concurso al momento anterior a su paralización porque consideró que el regidor carecía de potestad para suspenderlo, ya que la competencia era de la junta de gobierno.

Tras aquella primera sentencia, Ferreira planteó el asunto a la junta de gobierno e hizo valer su mayoría para poner fin a la licitación de los puestos. Unos días más tarde, resolvía la adjudicación directa de 21 locales a sus ocupantes, en base a una disposición del reglamento de la plaza que, según señalaba, lo permitía. En aquel momento, el regidor había anunciado que los ocho espacios vacantes saldrían a concurso, pero todavía no lo han hecho.

Así que los demandantes regresaron a los tribunales y han vuelto a ganar. Si el Concello cumple la sentencia podrán volver a participar en el proceso de licitación y optar a alguno de los espacios del mercado para vender sus productos frescos.

El juez insiste en que "el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia", porque así lo indican tanto la ley general como la normativa municipal, y no da por válida la argumentación de Ferreira a la hora de autorizar la permanencia de los placeros en sus puestos en base a la disposición segunda del reglamento municipal por "ausencia de motivación".

La sentencia reafirma además la postura de los exsocios del regidor. Fue Xosé Antón Araúxo, concejal de Manifesto Miñor que dirigió el área de Comercio hasta la ruptura del bipartito, quien promovió el concurso público para licitar los puestos con el fin de regularizar la situación del mercado municipal después de medio siglo al margen de la normativa, sin concesiones ni contratos de los vendedores con la Administración local, y cumplir con el reglamento municipal de la plaza aprobado en 2013, que fijaba un plazo de cinco años para legalizar el espacio público. El edil afirma que "unha vez máis o afán de protagonismo de Paco Ferreira levouno a crear un problema onde non o había e agora é a xustiza quen entra a fondo no asunto dándolle a razón ás persoas que quedaron fóra do proceso e deixando claro que tiñamos razón".

"Enganou os praceiros"

Araúxo acusa incluso a Ferreira de "actuar irregularmente a sabendas" y de "enganar os praceiros no seu afán de boicotear o traballo dos concelleiros de Manifesto Miñor, obviando o interese xeral e municipal". Lamenta que "por mor desta actuación irresponsable do alcalde, pasando por riba da lei e da normativa municipal, agora os praceiros si quedan nunha situación de incerteza xurídica e de vulnerabilidade, polo que lle esiximos que teña a valentía política de dar a cara e explicarllo aos afectados".

El alcalde desconocía ayer los detalles de la sentencia, que no es firme, por lo que rechazó aclarar si el Concello la recurrirá. No obstante, tras una lectura "por enriba", no le ha quedado claro "se temos que volver a iniciar a licitación, retomala no último día de prazo para presentar ofertas ou que temos que facer", por lo que solicitará un informe al secretario muinicipal al respecto. En cualquier caso, afirmó que "eu só intentei axudarlles aos praceiros facendo unha interpretación da normativa que o xuíz considera que non vale".