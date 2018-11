El juez absuelve a la alcaldesa de Porriño de falsificación y deslealtad como abogada

El juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra absolvió ayer a la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, de los supuestos delitos de falsedad documental y deslealtad profesional, relacionados con trabajos realizados en el ejercicio de su profesión de abogada. La regidora, que fue a juicio el día 22, estaba acusada de falsificar un documento judicial, tras una denuncia de sus clientes

El magistrado titular del Juzgado del Penitenciario número 1 de Pontevedra entiende que García de la Torre no cometió ninguno de los delitos que le imputaba el ministerio público y por los cuales solicitaba dos años y medio de prisión, inhabilitación para el ejercicio de cargo público, en el caso de la falsedad documental, y una multa y dos años de inhabilitación para ejercer su profesión, en el que se refería a la deslealtad profesional.

La alcaldesa se mostró ayer "satisfecha" de su absolución pero, a la vez, insistió en que el proceso se llevó adelante sin medios de prueba válidos, como una pericial, que no dejasen duda alguna de que ella ni falsificó el documento al que se referían ni lo envió por correo electrónico, la base de la denuncia.

Según De la Torre, la Guardia Civil tiene medios para realizar las pruebas necesarias para determinar que ese documento no se había falsificado ni enviado, pero nunca se le exigió ni su ordenador ni el del denunciante inicial, que después retiró la denuncia, aunque el ministerio fiscal siguió adelante con el proceso.

En la sentencia el juez indica que el documento es inocuo, ya que no alteraría ninguna resolución judicial, y por lo tanto el delito no existe.

La denuncia partió de uno de esos clientes que habían ganado la causa contra una constructora porque el Ayuntamiento de Tui les denegaba la licencia de primera ocupación de una promoción porque no se ajustaba al proyecto presentado.

Los afectados solicitaron a su letrada que pidiera la ejecución de la sentencia para que la constructora no pudiera vender esta promoción inmobiliaria y denuncian que ese trámite no se solicitó formalmente y que, según aseguran, Eva García de la Torre les envió un documento que acreditaba esa petición. De la Torre dijo en el juicio que no recuerda haber mandado el correo electrónico con ese documento y que no se le ocurre que nadie en el despacho en el que trabajaba pudiera haberlo hecho por ella.

Si reconoció en el juicio haber "defraudado la confianza" de sus clientes al no haber solicitado la ejecución de la sentencia y haberles mentido, asegurándoles que había tramitado dicha petición. A este respecto, añadió que eso se produjo en un momento de gran volumen de trabajo para ellos y que, posteriormente, devolvió todo el dinero cobrado a los afectados, unos 13.400 euros, "porque les falté a la verdad", señaló.

La regidora de Porriño, que había pedido su baja en el Partido Socialista, volverá a solicitar el reingreso en este partido y piensa optar a ser candidata del PSOE en Porriño.