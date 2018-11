Ferreira anuncia una querella contra Araúxo por calumnias

El alcalde aseguró ayer que se querellará contra Manifesto Miñor y el concejal Xosé Antón Araúxo por "calumnias" sobre el cobro de dietas por kilometraje pese a diponer de coche oficial y por asistir a reuniones a las que no fue, así como por las vertidas en un reciente pleno por "meter a man na caixa". Ferreira insiste en que los gastos por desplazamientos que presentó en septiembre y octubre corresponden a meses anteriores a la compra del vehículo oficial. Respecto al kilometraje que, según sus exsocios de gobierno, pasó por acudir a tres encuentros del GDR en Tomiño y Tui a los que no se presentó, el regidor afirma que "son reunións nas que non se levanta acta".