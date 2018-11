La falta de entendimiento entre el Concello y la subdelegación paraliza el desescombro

El Concello de Tui y la subdelegación del Gobierno en Pontevedra siguen sin hallar puntos de encuentro en relación a la gestión de la catástrofe de Paramos y, mientras ambas administraciones intercambian acusaciones, el desescombro de la "zona cero" de Paramos continúa paralizado, aun habiendo presentado el Concello el proyecto de desescombro a principios de septiembre.

Si el miércoles el alcalde, Carlos Vázquez Padín, lamentaba la falta de colaboración de la subdelegación al haber faltado esta al gabinete de crisis celebrado para tratar de llegar a un acuerdo sobre el desescombro, ayer era la subdelegación que dirige Maica Larriba la que emitía un comunicado en el que apuntaban que "el alcalde de Tui solo requirió información de esta subdelegación del Gobierno en una ocasión; en una reunión celebrada el 27 de septiembre. Tras esta reunión nunca más ha solicitado de manera oficial información, ni sobre Paramos ni sobre Baldráns, por lo que no puede hablar de falta de colaboración". Sobre esto, el mandatario tudense aclara que "se les envió cinco cartas de las que no tuve ningún tipo de respuesta hasta después de haber ido a Madrid. Es muy injusto que se me reproche falta de comunicación cuando ellos no acudieron a la reunión".

Desde la subdelegación reprochan que el alcalde "se negó a elaborar un protocolo entre su Ayuntamiento y Política Territorial para la realización del desescombro, por lo que fue asumido por la AGE". A esto, Padín responde que "si el Gobierno propone hacer un convenio, son ellos los que deberán redactarlo", al mismo tiempo que advierte que "dos meses y medio después de celebrarse esta reunión todavía no han aparecido con el borrador de este protocolo". De esta manera, sin el convenio firmado, tal y como requiere el Gobierno, no se le dará luz verde al inicio de las labores de retirada de escombros en Paramos. Una tarea para la cual el Consejo de Ministros se ha comprometido a establecer una línea de ayudas, siempre y cuando sea el Concello de Tui quien contrate la obra, algo a lo que el gobierno local de Vázquez Padín no está dispuesto, pues retrasaría mucho el comienzo del desescombro y la limpieza de la "zona cero" se demoraría un año.

En la nota de prensa emitida ayer por la subdelegación, esta también tilda al alcalde de tener una "actitud obstruccionista", refiriéndose a que "ha tenido que ser reclamado en diversas ocasiones para cumplimentar las ayudas de casi un millón de euros que le corresponden para afrontar los trabajos de retirada de amianto y reposición de bienes municipales dañados". "Es realmente absurdo que se me acuse de obstruir la petición de unas ayudas para que el Estado nos pague un dinero que hemos invertido. Simplemente, lo que pasó, es que ellos pedían facturas y al principio no las había porque el desamiantado todavía no estaba acabado", aclara el alcalde.

Por todo lo expuesto, Vázquez Padín hizo ayer un llamamiento para que ambas administraciones traten de "buscar puntos de encuentro y establecer puentes de comunicación", tal y como ha pedido la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei en numerosas ocasiones. "Estamos dando un espectáculo", dijo el alcalde, aludiendo a que "esta situación perjudica a los vecinos", los cuales, sin el desescombro, no podrán comenzar a reconstruir sus casas.