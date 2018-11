Nigrán Decide duda del impacto del parque empresarial Porto do Molle en la creación de empleo local

El grupo municipal Nigrán Decide cuestiona la repercusión que el desarrollo del parque empresarial Porto do Molle en la creación de empleo local, por eso preguntará hoy al gobierno municipal en el pleno previsto a las 20.00 por el asunto. Su portavoz, José Cuevas, asegura que el número de afiliados a la Seguridad Social en abril de 2011 en el municipio ascendía a 4.524 personas, mientras que la cifra registrada el pasado marzo era de 36 menos. "Isto lévanos a pensar que as políticas do Concello para que a veciñanza se beneficiase dos miles de postos de traballo anunciados foron inexistentes ou ineficaces", explica.