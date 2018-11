Empresarios exigen garantías de que Ponteareas tendrá PXOM

Los empresarios de Ponteareas están dispuestos a conformarse con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con menos superficie industrial y con menos suelo urbanizable que el previsto en el documento aprobado por el Pleno en febrero de 2016, con tal de tener "pronto" un Plan urbanístico que les dé soluciones a la situación de parálisis e incertidumbre en la que se encuentran muchos de ellos desde hace 16 años que se comenzó a tramitar el PXOM en Ponteareas.

Empresarios ponteareanos se reunieron el pasado lunes con el gobierno local y con técnicos municipales y del equipo redactor, en el salón de plenos, para conocer el PXOM resultante tras adaptarlo a las exigencias de la Xunta.

Gran parte de los empresarios salieron del encuentro convencidos de que o se aprueba el Plan modificado siguiendo las exigencias de la Xunta o no habrá Plan Xeral en Ponteareas. Otros, además de eso, piden garantías de que el Plan saldrá adelante "de una vez por todas" y que Ponteareas tendrá "pronto" un Plan Xeral. Algunos de los asistentes valoran una posible unión del empresariado para presionar a las administraciones y exigir garantías de que habrá Plan.

"Esta situación nos crea incertidumbre, todo es muy ambiguo y no hay un compromiso fuerte, no hay plazos, unas administraciones dependen de las otras y nadie nos da seguridad" explica Roberto Rodríguez, gerente de Don Disfraz, quien apoya que "todas las empresas del Condado nos juntemos para intentar solucionar esta situación, porque necesitamos saber de una vez si podemos tirar para adelante o tenemos que irnos del pueblo como ya han hecho otros antes", apunta.

Por su parte, el presidente de los empresarios ponteareanos, Senén Rodríguez, se queja de que "nadie se moja" y que "como mínimo hasta dentro de seis meses no habrá Plan Xeral en Ponteareas" . Rodríguez entiende que "no serviría de nada patalear como niños porque, aunque no sea el Plan que nos gustaría, si se volviese a abrir periodo de alegaciones, se dilataría otros 10 años más la tramitación y tampoco nos garantizaría que tuviésemos un Plan mejor" considera.

Otro de los empresarios asistentes, Fernando Castro, de Maderas Iglesias, apuesta por ser prácticos: "O aceptamos lo que nos marca la Xunta o no tenemos nada, y después de 16 años esperando, habrá que aceptar lo menos malo".

El gobierno y los técnicos informarán sobre la situación del PXOM a los vecinos hoy, a las 19.00 horas, en el auditorio municipal.