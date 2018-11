Cadena humana con trescientos vecinos de Paramos para desescombrar la "zona cero"

"¿Si ponemos los escombros en la vía pública ya es responsabilidad del Estado?", preguntó ayer el presidente de la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei, Salvador García, durante la concentración en la que se conmemoraba que hace ya medio año que la vida de los vecinos del barrio de A Torre dio un giro inesperado. Ante esta cuestión, los trescientos asistentes, armados de carretillas, palas y capachos, realizaron una cadena humana para efectuar un desescombro simbólico al grito de "¡Desescombro xa!".

Pero, antes de ponerse manos a la obra, los vecinos de Paramos guardaron, bajo la lluvia, un minuto de silencio por el matrimonio Hailas, fallecido el 23 de mayo como consecuencia de la catástrofe. Para ellos y para sus dos hijos huérfanos hubo palabras de cariño y emoción, que culminaron con una ofrenda floral a los pies de su casa, ahora reducida a escombros en plena "zona cero".

Durante la lectura de un manifiesto leído por Salvador García, en nombre de la Asociación de Afectados, denunció que "no estamos dispuestos a pasar otra Navidad lejos de nuestro hogar" y volvió a rogar que "las administraciones remen todas juntas en la misma dirección", haciendo referencia al desescombro de la zona más damnificada por la deflagración, para la cual todavía no hay fecha de inicio y sin la cual no podrán reconstruir sus casas. "Los vecinos que vivían en la zona cero siguen igual que hace seis meses", puntualizó Salvador.

Precisamente, por esta falta de concreción en lo que al desescombro se refiere, los trescientos vecinos y vecinas se cogieron de las manos y realizaron un desescombro simbólico. Transportaron algunos escollos de la "zona cero" hasta el lugar donde se encontraba una parada de autobús, con el fin de que, al estar esta en la vía pública, la responsabilidad sería del Gobierno. "Que los quiten de donde sea, pero que los quiten", clamaba uno de los asistentes.

Una vez hicieron sonar sus reivindicaciones, abandonaron el barrio de A Torre, ahora cerrado a cal y canto con una verja, "parece que enjaularon el problema", dijo uno de los presentes a esta nueva concentración, en la que, una vez más, los vecinos de Paramos demostraron que están unidos y que nada les va a frenar hasta ver reconstruidas sus casas y rehechas sus vidas.