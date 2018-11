Represas: "Prefiero el PXOM de la Xunta a que Ponteareas continúe sin ninguno"

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ponteareas modificado recientemente por el equipo redactor, para ajustarlo a las exigencias de la Dirección Xeral de Urbanismo determinantes para su aprobación definitiva, no satisface al alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, aunque declara que "por el bien de Ponteareas prefiero un PXOM de la Xunta que no tener Plan Xeral" reconoce.

El regidor ponteareano asegura que su gobierno tenía que decidir porque "solo hay dos opciones: o el Plan que quiere la Xunta o no tener PXOM" y considera que "eso es lo que los partidos y los ciudadanos tienen que decidir". Aunque el Plan Xeral resultante tras las modificaciones exigidas por la Xunta no le satisface, opina que en este caso "hay que elegir entre lo malo y lo menos malo. Lo bueno sería el Plan que yo y muchos vecinos queremos, pero la Ley no nos da esa posibilidad".

Como reconoce el propio Represas, el PXOM ha sufrido "grandes cambios" con respecto al documento aprobado en pleno en febrero de 2016. Por ese motivo, Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP) exigió al gobierno local que explique a los vecinos las modificaciones que les afectan. Sin embargo, el alcalde argumenta que "es la Xunta quien tiene que explicar los cambios. Es su plan, no el nuestro" y aclara que "nosotros concluimos nuestro trabajo. La ley es muy clara, la Xunta tiene la última palabra y son ellos los que deciden cuál es el Plan para Ponteareas. Podían haber aceptado el PXOM del Concello, consensuado por los tres principales partidos y con la mayoría de los colectivos sociales, pero, lamentablemente, la Xunta decidió hacer grandes cambios en nuestro plan. Y por ley no nos queda más que acatarlo aunque no me guste. Esas son las reglas".

Respecto a las críticas de ACiP por los numerosos cambios que afectan a las propiedades de los vecinos y la reducción de edificabilidad, el alcalde es tajante y advierte que no va a alimentar enfrentamientos. "A mí también me podría dar votos criticar al gobierno gallego por el PXOM que nos impone. No lo haré porque lo que le conviene a Ponteareas es aprobar el Plan lo antes posible y así, por lo menos, solucionar muchos problemas".

Empresarios

"Aunque el PXOM de la Xunta no me gusta, con ese plan aseguramos una solución a cientos de comerciantes y emprendedores con problemas en sus negocios, acabaremos con los graves problemas del empresariado de A Lomba, y de otras zonas amenazados con órdenes de demolición, y acabaremos con la inseguridad que provocó la pérdida de millones de euros de inversiones de empresarios y emprendedores que querían crear empleo en Ponteareas" defiende el alcalde.

Los grupos de la oposición tienen el Plan modificado en sus manos para analizarlo. Sin embargo, antes de llevarlo a pleno, éste será revisado por los técnicos para corregir posibles errores. Además debe estudiarlo la arquitecta y el secretario municipales y contar con sus informes favorables.

De conseguir después el respaldo mayoritario en pleno, que según estimación del alcalde se podrá celebrar en torno a navidades, el documento será remitido a la Xunta de nuevo para solicitar su aprobación definitiva y ésta tendrá tres meses para pronunciarse.