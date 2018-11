Ponteareas y As Neves abastecerán sus jardines con planta de un vivero de A Freixa

Los diez alumnos-trabajadores de la especialidad de jardinería del obradoiro de empleo que comparten el Concello de Ponteareas y el de As Neves, y que comenzó ayer, pondrán en marcha un vivero de planta en los alrededores de A Freixa que servirá para abastecer las zonas ajardinadas de ambos municipios.

Los alumnos de jardinería pondrán en práctica sus conocimientos adquiridos en las zonas verdes de As Neves de la plaza del auditorio, en el puente de San Ignacio, en la Casa da Xuventude, en las escaleras de Santa Bárbara y en el CEIP Marquesa do Pazo. En Ponteareas trabajarán en los parques de A Perillana, el auditorio, As Pombas, A Feira Vella, el conservatorio, en el parque del Centro Cultural de Cumiar, en el parque de la urbanización Lamazáns y en la parcela del Centro Cultural de Arnoso.

Este mismo obradoiro de empleo, denominado "Coidar de Nós", incluye otra especialidad, la de atención sociosanitaria, en la que se formarán otros diez nevenses y ponteareanos, al igual que los participantes de jardinería, durante nueve meses. Prestarán servicios en la residencia de mayores de Ponteareas, en el centro de día de As Neves y en la asistencia domiciliaria de ambos ayuntamientos.

El equipo directivo de este obradoiro de empleo de veinte alumnos destacó, ayer, el éxito de inserción laboral conseguido en el anterior taller de empleo llegando en la rama de sociosanitaria al 100% de ocupación.

Los participantes recibirán durante el taller de empleo un salario y cotizarán a la seguridad social al mismo tiempo que se forman y ampliarán expectativas laborales.

El 99% de los alumnos-trabajadores de este taller de empleo son mujeres. "Estos obradoiros son imprescindibles para abrir una vía al mercado laboral y más en el caso de las mujeres que tienen una tasa de desempleo más alta, tal y como se refleja hoy en este aula", declaró el alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, ayer en la presentación en el CDL.

Por su parte, el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, insistió en la necesidad de "una implicación social en todos los niveles" y subrayó "la importancia de estas dos formaciones que desempeñarán labores de cuidado de las personas y también de bienes comunes".

En el caso de Ponteareas, este es el cuarto año consecutivo en el que acoge un taller de empleo. "Se enmarca dentro de las iniciativas de fomento del empleo y creación de puestos de trabajo, ofreciendo además a los beneficiarios formación para mejorar su curriculum y ser más competitivos en el mercado laboral", señalan desde el ejecutivo local.