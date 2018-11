La AECT Río Miño resolverá en un segundo foro las estrategias a seguir hasta 2030

El director de la AECT Río Miño, Uxío Benítez, presentó ayer en Tui el segundo Fórum do Río Miño Transfronteirizo 2030, que se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Auditorio de Goián, en Tomiño. En él, tal y como avanzó Benítez, se presentará la "Estratexia Río Miño Transfronteirizo 2030", una hoja de ruta que marcará las líneas de actuación en la cooperación entre el sur de la provincia de Pontevedra y el Norte de Portugal durante la próxima década". No obstante, el documento guía no será definitivo, pues los asistentes al foro podrán debatir y modificar ciertas estrategias, que serán recogidas en un documento final que podrá ver la luz en enero de 2019.

Para Uxío Benítez, esta hoja de ruta que servirá para buscar financiación entre los diferentes organismos europeos está fundamentada en una visión global del territorio transfronterizo. Al mismo tiempo, también hizo hincapié en que dicha estrategia tiene una base importante de participación ciudadana, pues ha tenido en cuenta las conclusiones derivadas del primer foro, de las cinco mesas sectoriales y de los resultados de las encuestas vecinales.

Acompañaron al director de la AECT Río Miño el presidente de la Câmara de Vila Nova de Cerveira y vicedirector de esta AECT, Joao Fernando Brito, y el director de la Fundación Centro de Estudos Euro Rexionais, Valerià Paül. Este último explicó que la "Estratexia 2030" es "un documento que lo que queremos ser y que queremos hacer".

Las inscripciones al II Fórum do Río Miño Tranfronteirizo son gratuitas y pueden hacerse a través de la web www.smartminho.eu.