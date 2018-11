Vecinos de Tameiga denuncian en el Concello olores pestilentes

Vecinos de la zona del camino do Cacheno, en la parroquia de Tameiga, han denunciado ante el Concello de Mos el fuerte y pestilente olor emanado de una empresa de reciclaje y gestión de residuos ubicada en dicho vial, en el que hay una veintena de viviendas aunque los afectados aseguran que el olor llega hasta 400 metros distancia, notándose en Puxeiros.

Ante esta situación, desde la administración local se informa de que "la Policía Local lleva realizando inspecciones in situ con emisión de los correspondientes informes al respecto desde el pasado mes de junio, sumándose recientemente la inspección por parte de la ingeniera municipal junto con personal técnico del Consorcio de Augas do Louro". Con todo, estos últimos han certificado que "la conexión a la red municipal de saneamiento de la empresa en cuestión está correctamente conectada y que no se registran vertidos irregulares". No obstante, indican que "sí se detecta el fuerte olor denunciado, que se localiza en la parte frontal de la nave debido a que el portalón se encuentra abierto durante la realización de la actividad". Es por ello, que desde el Concello se instó a la empresa a que realice la carga y descarga de residuos con puertas y ventanas abiertas, pero ante esta recomendación los vecinos aseguran que no por ello se irán los olores ya que posee un importante almacenaje de residuos empaquetados a la intemperie.

Junto con esta problemática, los residentes en la zona se quejan también de problemas de tráfico provocado por el estacionamiento de los camiones de dicha empresa así como de vehículos particulares en la hora punta de entrada y salida a un colegio que provocan colapso y el bloqueo a entrada a las casas. Con respecto a ello, desde el Concello aseguran que la Policía Local ya está tomando las medidas oportunas "siendo la primera actuación en las inmediaciones del colegio al que los vecinos hacen referencia en su queja, en donde ya está en vigor una prohibición de estacionamiento y existe presencia diaria de agentes policiales para evitar que se aparque en la zona". Unas acciones estas que, según indican, "se verán complementadas con el pintado de la vía y colocación de señales necesarias". Por lo que atañe a los camiones, "se están tomando medidas similares, controlando a diario el estacionamiento inadecuado de estos vehículos pesados, informando en primera instancia y denunciando posteriormente las infracciones cometidas, como ya se viene haciendo a fin de evitar molestias a los vecinos".

Con todo desde el Concello se anuncia que esta empresa está construyendo nuevas instalaciones en el polígono de A Veigadaña, "a donde se trasladarán entre diciembre y enero".