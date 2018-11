Los propietarios de la pirotecnia de Baldráns piden ampliar el plazo de desalojo voluntario

El plazo para que los responsables de la Pirotecnia La Gallega, localizada en Baldráns, llevaran a cabo el desalojo voluntario de todo el material almacenado en sus instalaciones finalizó en el día de ayer. No obstante, dicho desahucio no se produjo y, en su lugar, la familia del dueño de la pirotecnia hizo una petición formal al Concello de Tui para ampliar el plazo y poder cumplir con el decreto de desalojo que hizo público el Ayuntamiento de Tui hace casi un mes con el objetivo de ejecutar una sentencia de derribo con fecha de 2015.

Esta solicitud está siendo estudiada por los servicios jurídicos del consistorio tudense, que trasladarán una respuesta a los responsables de la pirotecnia en los próximos días. De ser rechazada la petición, será el Concello de Tui el que se encargue del desalojo de manera subsidiaria, pudiendo imponer multas coercitivas a la Pirotecnia La Gallega, propiedad de Francisco Lameiro, en prisión por la explosión que arrasó el barrio de A Torre, en Paramos, el pasado 23 de mayo.

Durante los quince días que los responsables de la pirotecnia de Baldráns tuvieron para retirar todo el material, acudieron en tres ocasiones. La última de ellas tuvo lugar este martes para vender una pequeña parte del material a otra pirotecnia. A dicho desprecinto acudieron también Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Policía Local y el alcalde de Tui. Este último, Carlos Vázquez Padín, asegura que tuvo conocimiento en ese momento de que en las instalaciones se almacenaba el material de artificio hallado en zulos propiedad de Lameiro pocos días después del siniestro que acabó con la vida de dos personas. Un material que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tui, que instruye la causa por la explosión, había ordenado custodiar a la subdelegación del Gobierno.

Sobre esto el alcalde de Tui manifiesta que "me están crujiendo por no haber retirado todavía el material y resulta que allí está depositado material por parte de la subdelegación del Gobierno y nosotros no teníamos conocimiento". Por ello, Carlos Vázquez Padín critica la "ausencia de colaboración" que está sufriendo por parte de la subdelegación y le pide a esta que "nos quiten el material de allí para poder cumplir la sentencia".

Por su parte, desde la subdelegación del Gobierno en Pontevedra aseguraban ayer que no tienen ninguna orden de Justicia para proceder a la eliminación de los explosivos que fueron decomisados por la Guardia Civil tras la explosión del almacén ilegal de Paramos. Además, también destacan que están depositados en Pirotecnia La Gallega porque la empresa reúne todas las condiciones de seguridad.

Desde el Concello de Tui adelantan que estos hechos van a ser puestos en conocimiento del Juzgado del Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra, ya que "hay otra administración (refiriéndose a la subdelegación) también responsable de ejecutar actuaciones relacionadas con el desalojo de material de la pirotecnia que no colabora, ni se reúne, ni suministra información alguna".