Hola soy tu gripe y he venido a Galicia para decirte que te vacunes

"Llegó mi momento en Galicia, aquí estoy". Así arranca el vídeo que, con motivo del arranque de la campaña de vacunación de la gripe han grabado el personal del centro de salud del Val Miñor y en el que que han participado también algunos de los pacientes que asisten al ambulatorio.

"Soy una infección vírica aguda", explica un hombre encorsetado en un disfraz verde que camina tranquilamente por los pasillos del centro médico mientras explica los síntomas que provoca y escucha los testimonios de las víctimas que deja a su paso: un jubilado cascarrabias y enfermo que se queja porque la medicación no le hace efecto, el que no quiere vacunarse porque no sirve para nada, la paciente que asegura que parada en los pasillos puede "pillar" algún virus...

Se trata de un vídeo de casi cuatro minutos que explica de forma amena cómo se puede prevenir una enfermedad que el año pasado se cerró en Galicia con 223 muertos.

Campaña de la gripe en Galicia: 56.000 gallegos pidieron cita



La campaña de vacunación de la gripe en Galicia arrancó el pasado lunes para la población en general, después de una semana en la que ya se le ofreció la protección a más de 2.000 profesionales sanitarios, una de las novedades de esta campaña. Además esta temporada se incorpora una vacuna más efectiva para embarazadas. La campaña se prolongará diez semanas (hasta el 29 de diciembre) en 900 puntos de la geografía gallega.

A pesar de que en los últimos tres años ha crecido en cuatro puntos la población de riesgo que se inmuniza, Vigo sigue en el vagón de cola de la cobertura gallega con un porcentaje "bajo" de un 54% en los mayores de 65 años. Aunque saben que es difícil, en el Sergas aspira a llegar a más de 78.000 -el 65% de los alrededor de 120.000 que hay en el área-, lo que supone 13.500 más que el año pasado.