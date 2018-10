Gondomar clama por un transporte digno ante la Xunta

"Queremos tarxeta metropolitana". Es una de las consignas que gritan ante la Delegación de la Xunta en Vigo más de medio centenar de vecinos de Gondomar, el único municipio del área que, junto con la ciudad olívica, todavía está fuera del plan de transporte autonómico que permite viajar gratis a los menores de 19 años y ofrece descuentos del 50% en el billete a los demás usuarios.

La protesta arrancaba hace apenas una hora y es la cuarta convocada por la Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar para reivindicar soluciones a un problema que la localidad arrastra desde hace décadas. Y es que, pese a ser el único ayuntamiento del entorno en el que operan dos compañías, "é o que conta co servizo máis precario", recalca Manuela Rodríguez, portavoz del colectivo.

Los vecinos no pueden viajar directamente de la estación de autobuses de Gondomar a la de Vigo por el conflicto de intereses de las dos concesionarias y ambas han suprimido buena parte de las frecuencias en los últimos años. Las más recientes, este verano, dejando a un grupo de trabajadoras que se desplazan diariamente a Vigo para cumplir con su jornada laboral, la mayoría como empleadas de hogar, sin autobús. "Isto supón importantes perdas económicas para as familias, dado que estas mulleres vense na obriga de renunciar a horas de traballo porque non chegan ou polo custo económico de chegar ata alí", explica.

Es la cuarta manifestación que promueve la coordinadora vecinal tras solicitar diversas reuniones sin éxito con representantes de la Xunta. Esta vez sí han conseguido que los reciban dirigentes del Gobierno autonómico. La portavoz y dos afectados se encuentran reunidos con el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, y con el jefe territorial de Mobilidade. Los acompaña el alcalde, Francisco Ferreira.