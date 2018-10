El PP tumba en el Parlamento una iniciativa para frenar el centro comercial del Celta en Mos

El Partido Popular tumbó ayer en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego una Proposición no de Ley del PSdeG-PSOE con la que se pretendía que la Xunta mantuviese una postura contraria al proyecto del Celta en Mos, fundamentalmente del área comercial que se diseña para terrenos de la Comunidad de Montes de Tameiga.

En la iniciativa se pedía que el Parlamento gallego instase a la Xunta "a mantener una posición contraria a los intereses privados especulativos en la solicitud de modificación puntual del planeamiento en la parroquia de Tameiga, en el municipio de Mos, que permitirá recalificar terrenos de especial protección forestal para la construcción de un centro comercial, expropiando los terrenos a pesar de la oposición de los comuneros de la parroquia".

Los socialistas consiguieron el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, En Marea y BNG, pero no doblegaron a los populares que con su mayoría en la comisión impidieron que la propuesta saliese adelante.

La Proposición no de Ley fue defendida por el parlamentario socialista, Abel Losada, que llegó a asegurar que la decisión de instalar el centro comercial en Tameiga era un ataque "por terra, mar e aire contra Vigo". Losada pidió que se reconsidere la posición de permitir una recalificación de terrenos de especial protección forestal para dotacionales y terciarios. "Os dotacionales pasarían, pero estamos en contra totalmente da recalificación para facer un centro comercial", dijo.

La diputada del BNG Noa Presas destacó en su intervención que el proyecto que se pretende poner en marcha "destruiría máis postos de traballo dos que crearía" e indicó que lo que se pretende "non é un desenvolvemento urbanístico racional". Además expresó que la postura del BNG en su proyecto de país es negarse a la proliferación de centros comerciales y comparó el proyecto del Celta con el de Porto Cabral, calificándolos de "estructuras de pelotazos".

Por En Marea intervino Luca Chao que destacó la lucha de los vecinos de Tameiga por impedir que el proyecto se lleve a cabo. "Afortundamente cada vez son máis" y pidió incorporar una enmienda para que el Parlamento realizase una declaración institucional.

Fue el diputado popular Alberto Pazos Couñago el que expuso la postura del PP acusando a los socialistas de defender solo los intereses de Vigo, para subrayar seguidamente que el Concello vigués no fue capaz de encontrar una solución para que el Celta pudiese realizar su proyecto en terrenos de la ciudad olívica. Esta cuestión fue contestada por Losada indicando que "Vigo tiña terrenos para o proxecto deportivo do Celta pero non para o negociete, quería facerse un centro comercial nunha zona dotacional".

Alberto Pazos indicó en su intervención que la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSOE), le había ofrecido tres terrenos distintos al Celta y se mostró seguro que si el proyecto en vez de proyectarse para Mos se hiciera para Porriño no contaría con la oposición socialista.