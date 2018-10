Un proyecto solidario de reforestación donará 10.000 árboles para As Neves

As Neves tendrá en febrero de 2019 un total de 10.000 árboles autóctonos más en parte de su territorio devastado por el fuego en los incendios de hace un año. Se trata de un plan de reforestación que prevé plantar fresnos, abedules y castaños en el paseo de seis kilómetros paralelo al río Miño que se cubrió de cenizas por los incendios que llegaron de Portugal, aquel 15 de octubre de 2017, debido al fuerte viento. Además,el proyecto prevé repoblar con castaños un parque forestal situado al final de ese paseo nevense.

Este plan de reforestación es una iniciativa de una empresa madrileña, ONE OAK, dedicada a la fabricación y venta de relojes, mochilas y gorras con madera obtenida de manera sostenible y con plástico reciclado.

Por la venta online de cada artículo, el comprador estará donando un árbol para As Neves y podrá plantarlo con su nombre. "Le enviaremos una foto del ejemplar plantado con una etiqueta reciclada con su nombre que después, obviamente, se retirará", explica Guillermo Íñiguez, ingeniero y cofundador de ONE OAK junto a su hermano, el economista Carlos Íñiguez.

El proyecto se extenderá hasta febrero de 2019 cuando se realizará la plantación final. Será el próximo mes cuando se realizará una primera reforestación, plantando 1.500 árboles autóctonos, principalmente fresnos y abedules, en el paseo del Miño. "Quien quiera plantar su propio árbol podrá hacerlo solicitándolo a través del centro de voluntarios de As Neves, que es quien se encarga de coordinar a los interesados en ayudar a realizar la plantación", indica Guillermo.

El proyecto de reforestación, aunque lo financia ONE OAK, ha sido coordinado con el Concello de As Neves. "Nuestra propuesta tuvo muy buena acogida y fue muy fácil ponernos de acuerdo porque en el ayuntamiento tenían claro que querían reforestar el territorio quemado pero no tenían un plan definido y nuestra idea encajó", relatan los responsables de ONE OAK.

El proyecto denominado "Renacer de las Cenizas" es el tercero puesto en marcha por esta empresa madrileña. El primero se centró en el Amazonas trabajando en la reforestación con una ONG en poblaciones indígenas; el segundo se localizó en Vilaboa (Pontevedra), el año pasado, donde se plantaron 2.000 robles y castaños; la actual, en As Neves, pretende superarse alcanzando los 10.000 ejemplares donados.

"Confeccionar la esfera de uno de nuestros relojes puede requerir 200 gramos de madera y un castaño adulto como los que se plantarán en As Neves aporta 8.000 kilos de madera, aproximadamente, así que se donará más madera de la que requiere el artículo comprado", explica Guillermo Íñiguez.