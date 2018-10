Cans pierde a Divina

El Festival de Cans ya no será el mismo sin Divina Campos. No podrá celebrarse la "Expo Divina" y los reporteros tendrán menos recursos de glamour rural al no poder entrevistar a esta vecina ilustre. El carrete de Divina se terminó ayer, y sería una mujer anónima de una zona rural de no ser porque el festival de cine de esta parroquia la llevó a la fama, hasta el punto de que fue crítica singular de cine en un programa de Televisión de Galicia.

El director del Festival de Cans, Alfonso Pato, se mostró ayer apesadumbrado por el fallecimiento de Divina Campos, una mujer que de ser totalmente anónima se convirtió en un icono de las gentes del rural gracias a los ecos de este popular festival de cine de la parroquia porriñesa.

Conocida como Divina do Castelo falleció a los 86 años, y puede decirse que vivió los últimos años vitales feliz e ilusionada por la dimensión que alcanzó la parroquia donde vivía gracias al festival de Cans que le permitió abrir su casa al mundo.

El propio certamen en el año 2012, "le concedió el Chimpín de Plata como reconocimiento a su apoyo al festival y a su colaboración entusiasta", indicó Pato. "El festival quiere expresar sus condolencias a la toda su familia y allegados, especialmente a su nieta Isis Rodríguez, responsable de atrezzo y de escenografía del Festival de Cans".

Divina era una mujer muy popular en Cans, donde formaba parte desde hace años del grupo de las "Pandereteiras de Cans", y también conocida por su afición a la pintura. "Con las múltiples creaciones que al largo del año desarrollaba en su estudio, Divina montaba los días del Festival de Cans una exposición en el bajo de su casa en el Barrio de Castelo, conocida como "ExpoDivina".En su casa recibía a todo el público del festival que quisiera visitar sus pinturas, a los cuales le explicaba con detalle a origen de esas creaciones y lo que representaban", recuerda el director. "Fascinados por la dimensión de esta mujer y sus conversacion es, los cineastas Belén Montero y Juan Lesta, incluso comenzaron en 2015 el rodaje de un documental titulado "Divina Filmeikeira", del que se filmaron varias partes pero finalmente no pudo finalizarse", dijo.

Era una gran conversadora, una gran contadora de historias, conocedora de las hierbas y aficionada a la botánica y escritora de relatos en el tiempo que tenía libre. "Que se sepa, deja al menos los manuscritos de dos libros redactados a mano, completamente inéditos", añade.

Dedicada al largo de su vida a trabajar cómo vendedora ambulante por las ferias del sur de la provincia de Pontevedra, Divina Campos se hizo muy popular desde que comenzó a aparecer en los medios de comunicación en las primeras ediciones del Festival de Cans. "Hasta tal punto, que en 2011 fue invitada a participar cómo singular crítica semanal de cine, en el programa magacín "A Solaina" de la Televisión de Galicia, e incluso Genma Nierga en su día le hizo una emotiva entrevista en la Cadena Ser", apunta el director del festival.

Pato cree además que Cans pierde una de sus vecinas más populares y una mujer alegre, entusiasta y irremplazable.

Su entierro será en el cementerio de Cans, hoy, a las 17.00 horas.