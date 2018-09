Dos mellizos asmáticos de Gondomar caminan 1,5 km al día para coger el bus al instituto

La Declaración de Derechos del Niño que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1959 recoge la educación gratuita y sin discriminación como uno de los fundamentales. Pero acceder a ella requiere mayor o menor esfuerzo según el lugar donde se viva y las condiciones de salud. No hace falta irse al tercer mundo para comprobarlo. Nerea y Rubén Solla Cameselle lo tienen claro desde que su familia se mudó hace cuatro años al barrio de Prado, en la parroquia gondomaresa de Morgadáns. Son hermanos mellizos y tienen 14 años. Desde los 10, caminan 1,5 kilómetros al día para hacer uso del transporte escolar que los lleva al instituto Terra de Turonio, en el centro urbano del municipio. Pese al asma que padecen ambos y a la discapacidad del 37% que tiene reconocida él por sus problemas respiratorios y de movilidad -está intervenido de pies zambos y padece braquidactilia en la mano derecha y bronquiectasias pulmonares-, la Consellería de Educación no ha autorizado nunca que el autobús los recoja más cerca de casa.

Fuentes del departamento autonómico se limitan a indicar que "el expediente se está estudiando pero no hay informe técnico sobre este caso concreto" . Y eso que la familia ha solicitado la parada cada curso desde 2014 sin haber obtenido respuesta. Su domicilio se encuentra a 750 metros de la más próxima, junto a la antigua escuela infantil de Prado. Haga sol o llueva, los dos estudiantes de 2º de ESO se ven obligados a recorrerlos a pie dos veces al día, para coger el autobús a las 8.30 de camino a clase y para volver a casa a las 15.20.

La familia solo dispone de un coche y casi siempre lo necesita el padre para acudir al trabajo. Así que la madre, Cristina Cameselle, los acompaña para ayudarlos con las mochilas cuando sus problemas de salud se lo permiten, ya que padece fibromialgia. "Tienen 11 libros y 11 libretas y llevan todo casi siempre, la bolsa pesa entre 12 y 13 kilos, algo menos cuando tienen educación física", asegura. Una carga a la espalda que les hace sacar el inhalador en numerosas ocasiones durante el trayecto o parar a descansar. "La niña también tiene escoliosis y muchas veces llegan doloridos. Cuando hace calor, como estos días, se cansan mucho, y cuando llueve llegan al instituto empapados y tienen que llevar ropa para cambiarse para no enfermar", se queja la progenitora.

La solución no parece difícil. El minibús en el que viajan recoge otros compañeros en la zona y solo los deja a ellos fuera de su circuito. "Es que no se entiende por qué va cogiendo niños casa por casa, a todos menos a los míos. ¿Por qué le conceden parada a todos menos a los míos?", se pregunta.

Un informe policial los apoya

Cada inicio de curso, junto a la matrícula, la madre rellena la solicitud de parada del transporte escolar. "Todo son excusas, que si no hay caseta para resguardarse, que si el bus no pasa porque la carretera es estrecha o que tiene que cambiar de trayectoria. El caso es que puede pasar por mi casa sin hacer más kilómetros, seguir por la carretera que va a dar al mismo sitio en lugar de dar la vuelta", explica. El curso pasado se dirigió incluso a Inspección Educativa, como le recomendaron en el centro, y presentó los informes médicos de los niños. "Todavía estoy esperando que me llamen", dice.

No es cierto que los minibuses no puedan circular por el vial. Así lo atestigua un informe de la Policía Local de Gondomar, que indica que la calzada tiene un ancho variable de entre 3,50 y 2,60 metros y un firme en buenas condiciones, por lo que "é perfectamente transitable". El jefe del cuerpo de seguridad municipal señala en el texto que considera "factible e necesaria a localización dunha parada do transporte escolar nas proximidades da vivenda, debido ás condicións especiais por problemas de mobilidade que presentan os escolares". Y recomienda situarla a 50 metros de la vivienda.

El Concello de Gondomar respalda a la familia. El alcalde, Francisco Ferreira, considera "justa" su reivindicación y cree "necesario" que los niños tengan la parada más cerca, por eso ordenó el informe a los agentes municipales. Afirma además que la ausencia de marquesina no es un problema porque "colocaremos una en cuanto lo autorice la Xunta".