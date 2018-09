El colegio de Cedeira sale a la calle para exigir que se reponga el profesor eliminado

Los padres y alumnos del colegio público de Cedeira volvieron ayer a concentrarse ante el Concello de Redondela para exigir a la Consellería de Educación que les reponga el desdoble en sexto curso de Primaria y la plaza de profesor eliminada en el centro. Más de un centenar de personas participaron en la protesta, que también contó con la asistencia de representantes de todos los partidos políticos con representación municipal, incluido el propio alcalde, Javier Bas.

Los manifestantes acudieron con cacerolas, silbatos y pancartas para llamar la atención sobre sus reivindicaciones, además de vestidos de negro para expresar el "luto" por los recortes educativos. Durante el acto uno de los miembros del Anpa leyó un manifiesto en el que expresaron su "indignación" y "desacuerdo" por la decisión de la consellería de retirar una de las plazas de maestro. "Desde hace tres cursos la clase que este año empieza sexto de Primaria está desdoblada, una medida que se concedió tras solicitarlo el propio colegio , avalado por el equipo de orientación y el inspector de zona", explicaron. En este sentido, indicaron que Educación, tras estudiar el caso de esta clase, "no dudó de la necesidad de asignar un segundo tutor para cubrir las necesidades de los alumnos, atendiendo así la diversidad existente en este curso".

La comunidad educativa asegura no entender el motivo de "esta decisión política que quita a nuestros hijos el derecho a una enseñanza de calidad" y criticaron la postura mantenida por los responsables de Educación en las reuniones mantenidas en Vigo y Pontevedra: "Quieren callarnos diciendo que el número de alumnos [por profesor] es el correcto, que según la ley vigente no tenemos derecho a más, pero nosotros, como madres y padres, no aceptamos que nuestros hijos sean un número en una estadística".

El colectivo de padres acudirá el próximo jueves al pleno, donde los partidos presentarán preguntas relacionadas con este tema.