Ferreira llama a Manifesto a votar a favor del contrato de la basura y espera el apoyo del PP

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira (PSdeG-PSOE), llamó ayer a sus socios de gobierno de Manifesto Miñor a apoyar con sus tres votos la concesión de la recogida de la basura y gestión del punto limpio a la UTE ganadora del concurso público. Para sacar adelante este trámite, que necesita mayoría absoluta, Ferreira espera contar con el apoyo de los concejales del PP, pero, con todo, necesita el apoyo de al menos un concejal más de la oposición o del gobierno local.

El asunto fue abordado en el último pleno y a pesar de que el punto se aprobó con mayoría simple (PSdeG-PSOE) al abstenerse la práctica totalidad de los demás grupos, no salió adelante pues se necesitaban nueve votos. Los corporativos con su voto afirmativo sancionan la decisión técnica de conceder el servicio a una unión temporal de empresas (UTE) formada por una de las principales compañías españolas del sector, el grupo FCC, y otra especializada en el tratamiento de residuos, Ingeser, que juntas recogerán la basura, barrerán y baldearán las calles, además de gestionar la planta de desechos específicos de Vincios durante los próximos 4 años. El contrato tiene un importe de 774.400 euros anuales.

"Tener un buen servicio de recogida de basura es muy positivo para Gondomar y espero que los socios de gobierno se sumen a este acuerdo, den su voto favorable porque para ello son gobierno. Creo además que siendo los responsables de la concejalía de Medio Ambiente debería preocuparles el medio ambiente".

Ferreira indicó que el concurso público fue modélico, con un procedimiento riguroso y que no votar a favor es dudar de este procedimiento de carácter técnico, "algo que no se puede entender en un grupo que forma parte del gobierno local".

Ferreira se mostró otra vez de forma pública desafiante con sus socios de Manifesto Miñor a los que dice que "si tienen alguna duda del procedimiento, que no ha sido riguroso, o que yo como alcalde no actué bien deben acudir a Fiscalía o al juzgado de forma inmediata". Así mismo retó a sus socios a irse del gobierno local. "Si no son capaces de navegar en la dirección del beneficio para los vecinos de Gondomar, y no dan explicaciones y argumentos sólidos, les pido que abandonen". Ferreira dijo entender que los socios puedan discrepar en algún momento pero "no que lancen torpedos contra Gondomar porque creen que pueden beneficiarse políticamente de ello".

Por otra parte, el alcalde conminó ayer a la actual concesionaria, Geseco, a recoger las bolsas de basura que quedan alrededor de los contenedores ya que ese es su trabajo. Así se lo notificó a la empresa.