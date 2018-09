Eva García de la Torre: "Volveré a ser candidata y seré de nuevo la alcaldesa de Porriño"

La alcaldesa de Porriño se presentará a las próximas elecciones municipales en la lista del PSdeG-PSOE y está convencida de que obtendrá los votos suficientes para poder gobernar. Lo anuncia en una entrevista en su despacho, un día después de reincorporarse al Concello tras estar de baja médica.

- Desde hace varios años el fantasma de judicialización política habita en esta casa consistorial.

- Desde hace mucho tiempo. En el anterior gobierno municipal la Justicia fiscalizó toda la actuación porque había muchas sospechas tanto por la contratación de obras como de contratación de personal. Se demostró que había un desprecio absoluto por la ley. El resultado se verá porque todavía no hay una sentencia definitiva.

- Gobernaba el PP. ¿El PSdeG-PSOE fue denunciante entonces?

- No fuimos denunciantes pero colaboramos con la Justicia, yo como concejala entonces. Además nos personamos en la causa para conocer de primera mano cuál era el objeto de la investigación, pero después no seguimos. No denunciamos ni directa ni indirectamente

- Ahora el PP les denuncia a ustedes. ¿Es una "vendetta"?

- Yo no puedo explicar las razones por las que otros hacen las cosas. Es evidente que hay una especie de efecto bumerán. El PP sigue una estrategia marcada por el anterior alcalde de Porriño. Lo que quieren hacer es romper la imagen de la alcaldesa con afirmaciones que son rotundamente falsas, medias verdades para infundir sospechas sobre nuestra actuación... Que no se ajustan a la verdad.

- No piensa lo mismo el secretario del Concello que, en un informe enviado a Fiscalía, considera imposible el gasto realizado en desbroces y asegura que nunca hubo contratación. ¿Que dice a esto?

- Es un juicio de valor. El secretario del Concello es muy libre de hacer las valoraciones que entienda. Sin embargo quien tiene la competencia en control presupuestario y de gasto es el servicio de Intervención. El secretario hizo esa valoración y tendrá que explicar por qué lo hace.Yo sí di explicaciones, convoqué un pleno y me expliqué ante el Tribunal de Cuentas, donde también denunció el PP, y que se archivó. Lo que puedo decir es que gastamos el mismo dinero que el anterior gobierno en limpieza y que no cometimos ningún delito.

- ¿Afectan estas denuncias, diligencias de Fiscalía y judiciales al trabajo en el Concello?

- No. Yo entiendo la estrategia y por eso no salgo siempre a responder. Yo tengo una responsabilidad muy clara, que es atender las necesidades y los problemas, no para estar defendiéndome de las acusaciones. Ya la Justicia dirá lo que tenga que decir.

- ¿Ha sido citada ya en el Juzgado?

- No me han llamado. Tengo toda la documentación y en su momento la presentaré. Diré por qué no hemos podido contratar en forma, por qué el servicio de Intervención ha estado con cinco interventores durante estos tres años y sin interventor a veces. El Concello de Porriño es muy dinámico, en el que tenemos permanentemente que contratar, hacer y prestar servicios básicos y hay una serie de servicios que había que licitar con mucha complejidad técnica que sin un servicio de interventor no se pudo hacer.

- ¿Ahora ya está resuelto?

- Tenemos una interventora en comisión de servicios que ocupa la plaza todo el día. Vamos a recuperar la normalidad muy pronto.

- ¿Le genera nerviosismo la situación de estar incursa en proceso judicial?

- Cierta incomodidad. La gente que me conoce sabe que no tiene nada que temer de mi comportamiento. Los que no me conocen: calumnia que algo queda. Se sabrá la verdad y cada uno responderá de su buena o mala fe... porque esto de lo que se trata es de destruir personalmente.

- ¿Volverá a ser candidata?

- Sí, volveré a ser candidata y me presento a las elecciones, y además no solo volveré a ser candidata sino que seré alcaldesa. Yo sé que el PP sabe eso, que yo no solo voy a ser candidata sino que voy a ganar las elecciones y en vez de presentar un proyecto político diferente pues se dedican a infundir sospechas a ver si mi desgaste a ellos les favorece.

- ¿Cuando dice volver a ganar cree que será por mayoría absoluta o como en 2015?

- Vamos a ver cómo responden los ciudadanos. Si van a premiar el trabajo hecho en estos cuatro años no hay duda. El PP, que es nuestro rival, solo ha jugado al desgaste y no ha presentado iniciativas en el Concello. Más aún, votaron en contra de proyectos que habían iniciado ellos mismos para que no se hicieran. Los vecinos valorarán.