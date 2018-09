El BNG de Gondomar denuncia la colocación de una cámara de vigilancia en el centro Neural

El Bloque Nacionalista Galego de Gondomar denuncia la existencia de una cámara de vigilancia en la sala de reuniones del Centro Neural de Gondomar y solicita explicaciones al gobierno por su colocación, según informó ayer su portavoz Manuela Rodríguez.

Esta información ya había sido solicitada con anterioridad por la responsable local del BNG, a través del registro general del Concello, y no se obtuvo respuesta. Ayer la solicitaron de nuevo.

En la solicitud, los nacionalistas se preguntan las razones por las que se instaló esa cámara en un local de uso público y también se solicita información sobre quién, dónde y en qué momento se tomó el acuerdo de instalarla, y si existen cámaras similares en otras dependencias municipales.

El BNG considera que se debe explicar por qué se instala una cámara de vigilancia en esa sala del Centro Neural en la que, además de cursos de formación y actos del propio ayuntamiento, también se realizan, previa solicitud, asambleas, charlas y actos públicos de organizaciones sociales y políticas.

"As persoas que utilizamos ese ben municipal temos dereito a saber que uso se lle dá a ese sistema de vixilancia e por que non existe no local ningunha indicación da súa existencia nin da normativa legal que regula o seu uso", apunta Manuela Rodríguez.

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, señaló que esa cámara forma parte del sistema de seguridad del edificio en el que está la Policía Local y está en comunicación con la central de alarmas sin que ninguna persona del Concello tenga acceso a las imágenes. "Solo pueden tener acceso si se produce un acto delictivo y se solicita por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", indicó.