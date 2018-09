Los usuarios de la piscina llevarán su lucha a los tribunales

| La plataforma de usuarios de la piscina de A Ramallosa anunció ayer medidas legales contra la Mancomunidade y contra Serviocio. Lo hizo durante la protesta junto al centro deportivo, en la que participaron un centenar de personas. Los presentes arremetieron contra los tres alcaldes miñoranos. No entienden que aún no se haya suspendido la concesión pese a los "graves incumplimientos del contrato" ni que no se hayan devuelto las cuotas tras reabrir la instalación en precario.