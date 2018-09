Susana González aspira a repetir como patrona mayor de la Cofradía de Baiona

La primera mujer elegida patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Baiona, la percebeira Susana González, volverá a presentarse para ocupar el cargo tras las elecciones convocadas en los 63 pósitos gallegos el próximo día 29. Así lo confirmó ayer la propia futura candidata, forzada por sus opositores a abandonar el cargo en plena crisis del percebe en noviembre. Diez meses después de aquello, prácticamente diluido el conflicto que enfrentó a la mayoría de los mariscadores con el cabildo, ha decidido postularse porque considera que hay "un cambio de actitude" por parte de buena parte de sus críticos y por el "apoio" que, asegura, le han demostrado el resto de los sectores.

El proceso electoral unificado en las cofradías gallegas permitirá a la de Baiona poner fin a una situación de impasse. Una comisión gestora dirige el pósito desde que la Consellería do Mar cesó a González y disolvió la xunta xeral al dimitir 10 de sus 18 miembros. El sector crítico provocó aquella espantada en bloque para derrocar al cabildo que había asumido el mando tres años antes. Fue la única fórmula que encontraron los percebeiros para lograr su objetivo, después de dos mociones de censura frustradas y otras tantas solicitudes de elecciones anticipadas sin éxito.

González había dado carpetazo después de meses de crispación continua."Tiña a decisión tomada de non presentarme porque entendía que non todo vale, que hai cousas que non hai por que soportar e a familia tamén presionou para que deixase de loitar, pero a realidade é que moitos socios e os propios empregados da Cofradía nos pediron que non deixaramos isto. Houbo unha resposta e á vista está na lista que se presentou para apoiar a miña candidatura", explicó ayer. Su única condición para continuar "defendendo os intereses de todos" fue que su hermana, Isabel González, presidenta de la Agrupación de Percebeiros y secretaria de la Cofradía hasta la llegada de la gestora, siga en su equipo.

Entre los 33 aspirantes oficiales, los socios elegirán el sábado 29 a los 18 integrantes de la xunta xeral, que deberá reunirse en el plazo de los cinco días posteriores para tomar posesión y nombrar al patrón mayor y al cabildo. La candidatura de González es, por el momento, la única. Los críticos no prevén, en principio, presentar un aspirante, según señalaron ayer. "Nosotros no luchamos contra Susana González, luchamos contra la Administración que modifica las normas a su antojo y nos impone una forma de trabajar que nos perjudica. Pero, contra eso, vemos que poco se puede hacer ya", manifestaban.

Pese a la postura de sus opositores, González considera que la separación de planes de explotación, que generó el conflicto y que impide a los percebeiros a flote faenar por tierra y viceversa desde enero, ha resultado efectivo. El cabildo lo defendió en contra de los percebeiros y la candidata asegura que los propios mariscadores que lo rechazaban en su día "xa comprobaron que nos vai moito mellor por separado, tanto economicamente como a nivel de conflictos". Por eso asegura que ahora están de su lado.

Eso sí, para dejar el capítulo cerrado, la candidata prevé mejorar las condiciones de los mariscadores a flote. "É complicado faenar co mar duro e estamos traballando para que podan traballar no inverno tamén. Eu nunca fun en contra dos de a flote, o meu cometido era o contrario, protexer os dereitos dos de a pé, que estaban vulnerados, e tamén protexer os dereitos e intereses dos de a flote", subraya.